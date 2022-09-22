Niğde'de "Yayalar Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Niğde'de "Yayalar Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi

22.09.2022 09:12
Niğde'de "Yayalar Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi

Niğde'de trafikte yayalara dikkat çekmek için "Yayalar Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması yapıldı.

Niğde'de trafikte yayalara dikkat çekmek için "Yayalar Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması yapıldı.

Vali Mustafa Koç, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir ve İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, öğrencilerle Dr. Sami Yağız Caddesi'ndeki yaya yolundan geçerek, yaya önceliğine dikkat çekildi.

Çocuklara uymaları gereken kurallar hakkında uyarılarda bulunan Koç, okulların açılmasıyla trafikte ve yaya geçitlerinde yoğunluk oluştuğunu söyledi.

Koç, kent genelinde 150 yaya geçidi bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bunların büyük oranda boyanmaları tamamlandı. Eksik olanlar da önümüzdeki günlerde belediye, jandarma ve emniyetin ilgili birimlerince en kısa sürede tamamlanacak. Çocukların okullarına daha güvenli gidip gelmeleri noktasında arkadaşlarımız gereken tedbirleri alıyor. Yine bu kapsamda ilde faaliyet gösteren öğrenci servislerinin hepsini denetledik, 8'i uygun görülmedi. Onlar da uygun hale getirildi. Öğrencilerin zarar görmemesi açısından eğitimlerimiz devam ediyor. Tek derdimiz bir çocuğumuzun bile burnu kanamadan sağ salim evlerinden okullarına, okullarından evlerine gitmelerini temin etmek."

Programın ardından Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2022-2023 eğitim yılında alınacak asayiş-trafik tedbirleriyle ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl jandarma Komutanlığı personelince öğretmenlere sunum yapıldı.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Adnan Özdemir, Mustafa Koç, Jandarma, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de 'Yayalar Kırmızı Çizgimizdir' etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:12 Ataşehir'de sahte bilezik satmaya çalışan şahıs, suçüstü yakalandı! Kendisini, "sahte kelimesini anlamadım" diyerek savundu
10:55 Lozan'ın dengesi mi bozuluyor? Cihat Yaycı: Türkiye'yi çatışmaya çekmek istiyorlar, çok dikkatli olunmalı
10:58 Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 980 lira seviyesinden işlem görüyor
10:52 Shakira, Barcelona yıldızı Pique tarafından aldatılmıştı: Yataktan çıkmak istemediğim günler oldu
10:48 Dolar, rekor üstüne rekor kırıyor! Güne 18,36 seviyesinden işlem görerek başladı
10:38 Falezlere çıkan genç intihar girişiminde bulundu! Ablasının 1.5 saatlik çabası faciayı önledi
10:40 İngiliz gazetesinden ilginç iddia: 6'lı masadaki iki lider gizlice görüşüyor
10:36 Kırmızı et ve süt fiyatlarında beklenen zam kapıda!
10:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'de boğularak ölen bebeklerin fotoğrafını gösterdi! Kiryakos Miçotakis çok rahatsız oldu
10:23 Esra Erol'da programına boşanmak için çıkan Cemile Hanım, tepkileriyle sosyal medyada gündem oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 11:24:43. #1.11#
SON DAKİKA: Niğde'de "Yayalar Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement