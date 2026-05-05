Niğde kitap fuarı için geri sayım başladı: edebiyat dünyası buluşuyor

05.05.2026 11:16
“Okuyan Şehir” sloganıyla öne çıkan Niğde, 9. Kitap Fuarı ile kitapseverleri ağırlamaya hazırlanıyor. 8-17 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek fuarda yüzlerce yazar, yayınevi ve milyonlarca kitap okurlarla buluşacak.

Niğde Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Kitap Fuarı, bu yıl 9’uncu kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. “Okuyan Şehir” vizyonuyla düzenlenen fuar, 8-17 Mayıs tarihleri arasında edebiyat ve medya dünyasının önemli isimlerini kitapseverlerle bir araya getirecek.

NİĞDE’DE KÜLTÜR VE SANAT ŞÖLENİ BAŞLIYOR

Niğde Belediyesi Hazım Tepeyran Kültür Merkezi yanında kurulacak fuar alanı, on gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. Milyonlarca kitabın yer alacağı fuarda yüzlerce yayınevi ve yazar Niğdelilerle buluşacak.

Fuarın her yıl artan ilgiyle karşılandığını belirten Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, organizasyonun şehrin kültürel gelişimine önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Özdemir, tüm vatandaşları bu büyük kültür etkinliğine davet etti.

ÜNLÜ YAZARLAR VE SÖYLEŞİLERLE DOLU PROGRAM

Fuar kapsamında düzenlenecek söyleşiler, imza günleri ve etkinlikler kitapseverlere zengin bir program sunacak. Türker Akıncı, Zafer Şahin, Sinan Akyüz, Oytun Erbaş ve Saniye Bencik Kangal gibi birçok tanınmış isim, okuyucularıyla birebir buluşma fırsatı yakalayacak.

Her gün farklı etkinliklerin düzenleneceği fuarda, yazar söyleşileriyle birlikte imza günleri de yoğun ilgi görmesi beklenen programlar arasında yer alıyor.

FUAR 10 GÜN BOYUNCA ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLAYACAK

8 Mayıs’ta başlayacak olan 9. Niğde Kitap Fuarı, 17 Mayıs akşamına kadar her gün 09.00 ile 21.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Fuar süresince düzenlenecek etkinlik takvimiyle katılımcılar dolu dolu bir kültür deneyimi yaşayacak.

Niğde’nin “Okuyan Şehir” kimliğini pekiştiren fuarın, hem gençler hem de çocuklar başta olmak üzere geniş bir kitleyi kitapla buluşturması hedefleniyor.

Haber: Mehmet Güngördü

