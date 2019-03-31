Son Dakika Haberleri: Niğde'nin Bor İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Serkan...

Niğde'nin Bor İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Serkan...

1 saat önce

Niğde'nin Bor ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Serkan Baran kazandı.

Niğde'nin Bor İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Serkan..., System.String[]
Niğde'nin Bor ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Serkan Baran kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Serkan Baran 10 bin 169, MHP adayı Mustafa Tecimer 8 bin 823, İYİ Parti adayı Rauf Ersin Daş 2 bin 142 oy aldı.

-Baran'ın öz geçmişi

Serkan Baran, 1979 yılında Niğde'nin Bor ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Bor ilçesinde tamamlayan Baran, evli ve 2 çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:11 Kaynak: AA

MHP, Serkan Baran, AK Parti, Niğde, Güncel
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