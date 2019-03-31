Niğde'nin Bor İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Serkan...
1 saat önce
Niğde'nin Bor ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Serkan Baran kazandı.
Niğde
'nin Bor ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Serkan Baran
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Serkan Baran 10 bin 169, MHP
adayı Mustafa Tecimer
8 bin 823, İYİ Parti
adayı Rauf Ersin Daş
2 bin 142 oy aldı.
-Baran'ın öz geçmişi
Serkan Baran, 1979 yılında Niğde'nin Bor ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Bor ilçesinde tamamlayan Baran, evli ve 2 çocuk babasıdır.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:11 Kaynak: AA
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