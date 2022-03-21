Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde 212 tıp öğrencisi beyaz önlük giydi - Son Dakika
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde 212 tıp öğrencisi beyaz önlük giydi

21.03.2022 17:03
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde 212 tıp öğrencisi beyaz önlük giydi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim alan 212 öğrenci için beyaz önlük giyme töreni düzenlendi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim alan 212 öğrenci için beyaz önlük giyme töreni düzenlendi.

Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, her mesleğin kutsal ancak doktorluğun biraz da özel bir meslek olduğunu söyledi.

Sağlığın insanlık için çok önemli bir değer olduğunu belirten Kılınç, "Sağlık, hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar kıymetli. Bu mesleğe talip oldunuz, bundan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Son iki yılda yaşadığımız salgınla mücadelede de bunu gördük. İnsanlar, serveti, makamı, ne olursa olsun, sıhhat elden gidince sizin şifalı ellerinize bakıyorlar." ifadelerini kullandı.

AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin de öğrencilere hastalarla aralarındaki iletişimi kuvvetli kurmalarını tavsiye ederek, "Bu eğitimle bunu sağlayacağınıza yürekten inanıyorum. Beyaz önlük temizliğin, dürüstlüğün, saygınlığın bir ifadesi ama şunu da eklememiz gerekiyor umudun da bir simgesi. İnsanlar yeri geliyor umudunu hekimlerimize bağlıyorlar." diye konuştu

Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise doktorların ömürlerinin sonuna kadar çok büyük sorumluluk taşıdığını dile getirdi.

İnsanların canlarını doktorlara emanet ettiğini aktaran Özdemir, "Beyaz önlük Romalılar zamanında çıkmış. O zamanki siyasetçiler, senatörlere giydiriyorlarmış saf ve temiz olduklarını göstermek adına ama doktorların giymesiyle de bu saflık ve temizliğin yanına sorumluluk da eklenmiş." dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yağmur Şener de beyazın temizliği, saflığı, güveni hatta şifa vermeyi temsil ettiğini anlatarak, "Nasıl bir mesleğe talip olduğunuzu tekrar düşünmenizi öneririm. Hakkını vermemiz lazım. Mesleğinizi icra ederken çok zorluklarla karşılaşacaksınız, geceniz gündüzünüz olmayacak, çok çalışacaksınız ama hakkından geleceğinize eminim." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından öğrencilere beyaz önlük giydirildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde 212 tıp öğrencisi beyaz önlük giydi - Son Dakika


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