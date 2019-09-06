Son Dakika Haberleri: "Niğde U12 Cup" futbol turnuvası sona erdi
Son Dakika Spor Haber

"Niğde U12 Cup" futbol turnuvası sona erdi

54 dakika önce

12 yaş altı futbol takımlarının mücadele ettiği "Niğde U12 Cup" turnuvasında şampiyon Altınordu oldu.

12 yaş altı futbol takımlarının mücadele ettiği "Niğde U12 Cup" turnuvasında şampiyon Altınordu oldu.


Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi ve Niğde Anadolu FK tarafından Niğde 5 Şubat Stadı'nda 12 kulübün katılımıyla düzenlenen 12 Yaş Altı futbol takımların mücadele ettiği "Niğde U12 Cup" turnuvası sona erdi.

Final mücadelesinde Fenerbahçe'yi 2-0 yenen Altınordu şampiyon, Fenerbahçe ikinci, Galatasaray ise üçüncü oldu. Turnuvada ilk üçe giren takımlara kupa verildi.

Sivasspor'un U12 Teknik Direktörü Emre Aydoğan'a fair play ödülü verildi. Sivasspor'lu Barış Nazlı gol kralı oldu, en değerli oyuncu Altınordulu Enes Aydemir, en iyi kaleci ise Adana Demirspor'dan Deniz Eren seçildi.

Sporcuların madalya ve kupaları Niğde protokolü tarafından verildi.

Futbol, Niğde, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Millilerin rakibi Andorra, 19 yılda 2 kez galip gelebildi
TFF, 19.05'te açıkladığı cezaya açıklık getirdi Emekli polis memuru boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti Nesrin Cavadzade'den olay açıklama: Erkek dediğin maymundan hallice olur

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 17:29:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Niğde U12 Cup" futbol turnuvası sona erdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]