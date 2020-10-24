Niğdeli Ramazan'ın dünyası tablet ve cep telefonu - Son Dakika

Niğdeli Ramazan'ın dünyası tablet ve cep telefonu

24.10.2020 11:38

Niğdeli Ramazan'ın dünyası tablet ve cep telefonu Niğde'de yaşayan ve yatağa bağımlı yaşamını sürdüren 37 yaşındaki Ramazan Parıltı, tabletinin arızalanması üzerine sosyal medya hesabından tabletinde oluşan arızanın giderilmesi için tamirci talebinde bulundu.

Niğdeli Ramazan'ın dünyası tablet ve cep telefonu

NİĞDE - Niğde'de yaşayan ve yatağa bağımlı yaşamını sürdüren 37 yaşındaki Ramazan Parıltı, tabletinin arızalanması üzerine sosyal medya hesabından tabletinde oluşan arızanın giderilmesi için tamirci talebinde bulundu. Bunun üzerine Niğde Belediyesi'nde çalışan İsmail Tekin, Parıltı ile görüştü. Tekin, Ankara'da bulunan Dünyayı İyilik Kurtaracak Platformu gönüllüleri ile iletişime geçen Tekin, Parıltı'nın ihtiyacı olan tablet, telefon alarak Niğde'ye gönderdi.

Gönderilen tablet, cep telefonu ve havalı yatağı Dünyayı İyilik Kurtaracak Platformu gönüllüsü Tekin, Ramazan Parıltı'ya teslim etti.

Parıltı'nın sosyal medyada paylaşımını gördükten sonda ziyaret ettiğini ifade eden Tekin, "Ramazan kardeşimizin tableti bozulmuş ve sosyal medyadan paylaşmış tamiri için. Bende irtibata geçtim eve geldim. Tabletinin tamir olmayacağını öğrendim. Sosyal medyada bulunan Ankaralı Dünyayı iyilik kurtaracak platformu üyeleri hayırseverlerle irtibata geçtim. Onlarda Ramazan Kardeşimizin ihtiyacı olan tablet, cep telefonu ve havalı yatağı gönderdiler. Bende götürüp teslim ettim. Buradaki tek amacımız gönlüne girmek" dedi.

Bütün dünyam telefon ve tablet

Ağızına aldığı kalemle tablet ve telefonunu kullanan Parıltı, 'bütün dünyasının tablet ve telefon olduğunu söyledi.

Hediyelerini alan Parıltı, şunları söyledi:

"Ben 10 yıl önce motosiklet kazası geçirdim. Boynumdan altı tutmuyor. Sadece ağzıma aldığım kalem ile tablet ve telefonumu kullanabiliyorum. Benim bütün dünyam telefon ve tablettir. Normal bir insanın yapabileceği her şeyi ben ağızıma aldığım kalemle yapıyorum. Sağlığınızın kıymetini bilin. Biz engellilere acıyarak bakmanızı istemiyoruz. Sadece sevgi ve şefkat gösterilmesi bize yeterlidir. Benim hayatım bu. Yılda dışarıya iki kez çıkıyorum. Ama dışarı özlemimi bu tablet ve telefonla gideriyorum. Tablet ve telefonumda, oyun oynuyorum, facebook'a giriyorum, haberleri, dizi veya film izliyorum. Bana destek olan Dünyayı İyilik Kurtaracak Platformu ve gönüllülerine, bütün hayırseverlere teşekkür ederim."

Niğdeli Ramazan'ın dünyası tablet ve cep telefonu
Niğdeli Ramazan'ın dünyası tablet ve cep telefonu
Niğdeli Ramazan'ın dünyası tablet ve cep telefonu
Niğdeli Ramazan'ın dünyası tablet ve cep telefonu
Niğdeli Ramazan'ın dünyası tablet ve cep telefonu
Niğdeli Ramazan'ın dünyası tablet ve cep telefonu
Niğdeli Ramazan'ın dünyası tablet ve cep telefonu

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Niğdeli Ramazan'ın dünyası tablet ve cep telefonu - Son Dakika

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