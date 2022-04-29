Nijerya'da 59 mahkuma Ramazan Bayramı dolayısıyla af çıkarıldı - Son Dakika

Nijerya'nın Kano eyaletinde Ramazan Bayramı dolayısıyla 59 mahkum için af kararı çıkarıldı.

Eski Kano Emiri ve Kano Merkez Başkanı Sanusi Lamido Sanusi ile eyalet hükümeti, Ramazan Bayramı münasebetiyle çeşitli suçlardan hüküm giyen 59 mahkum için af kararı çıkardı.

Sanusi'nin Sözcüsü Mujitaba Abba, yaptığı açıklamada, affedilen mahkumların, giydikleri hükümlere ve cezaevindeki davranışlarına göre seçildiğini belirtti.

Abba, tahliye edilen mahkumlara toplumda iyi birer vatandaş olmaları çağrısında bulundu.