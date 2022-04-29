Nijerya'da 59 mahkuma Ramazan Bayramı dolayısıyla af çıkarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Nijerya'da 59 mahkuma Ramazan Bayramı dolayısıyla af çıkarıldı

29.04.2022 21:19
Nijerya'da 59 mahkuma Ramazan Bayramı dolayısıyla af çıkarıldı

Nijerya'nın Kano eyaletinde Ramazan Bayramı dolayısıyla 59 mahkum için af kararı çıkarıldı.

Nijerya'nın Kano eyaletinde Ramazan Bayramı dolayısıyla 59 mahkum için af kararı çıkarıldı.

Eski Kano Emiri ve Kano Merkez Başkanı Sanusi Lamido Sanusi ile eyalet hükümeti, Ramazan Bayramı münasebetiyle çeşitli suçlardan hüküm giyen 59 mahkum için af kararı çıkardı.

Sanusi'nin Sözcüsü Mujitaba Abba, yaptığı açıklamada, affedilen mahkumların, giydikleri hükümlere ve cezaevindeki davranışlarına göre seçildiğini belirtti.

Abba, tahliye edilen mahkumlara toplumda iyi birer vatandaş olmaları çağrısında bulundu.

YORUMLAR
500
İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, trafik tedbirlerini helikopterle denetledi İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, trafik tedbirlerini helikopterle denetledi Ramazan Bayramı tatilinde 110 bin ekip ve 210 bin emniyet personeli görev alacak Ramazan Bayramı tatilinde 110 bin ekip ve 210 bin emniyet personeli görev alacak

Ramazan Bayramı, Nijerya, Mahkum, Kano, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'da 59 mahkuma Ramazan Bayramı dolayısıyla af çıkarıldı - Son Dakika


Son Dakika
21:17 Tuzla'daki fabrikanın çalışma ruhsatı olmadığı için mühürlediği ortaya çıktı
21:02 Fenerbahçe'den Trabzonspor'a olay gönderme: Şampiyonun kupası müzesinde olur
21:01 Aydın'da 24 yaşındaki genç ağaca asılı halde bulundu
20:57 Mehmet Metiner Abdullah Gül'e meydan okudu: Yüreği yetiyorsa kendisi aday olsun
20:45 Fenerbahçe Gaziantep FK maçı başladı!
20:39 Türkiye büyükelçileri, Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı
19:51 Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin paylaşımına tepkiler büyüyor!
19:24 Beylikdüzü'nde metrobüsler kafa kafaya çarpıştı!
19:16 Burak Yılmaz kariyerinin son imzasını Süper Lig ekibine atıyor
19:11 Bursa'da çocukların ve esnafın yüzünü güldüren bayram projesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 21:27:08. #1.11#
SON DAKİKA: Nijerya'da 59 mahkuma Ramazan Bayramı dolayısıyla af çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement