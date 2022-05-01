Nijerya'daki yetim çocukların bayramlıkları Türkiye'den - Son Dakika

Nijerya'da insani yardım ve eğitim çalışmaları yürüten gönüllüler, Türkiye'den gönderilen bayramlık kıyafetleri, başkent Abuja'da yetim çocuklara dağıttı.

Darul Amin Vakfı Genel Sekreteri Burak Karabulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı öncesinde Darul Amin Yetimhanesi'nde 86 çocuğa bayram kıyafetleri ve ayakkabıları dağıttıklarını belirtti.

Karabulut, yetimlerin bayramlık kıyafetleriyle bayramı bir gün önceden yaşadıklarını ifade etti.

Çocuklara dağıtılan kıyafetlerin Türk hayırseverler tarafından temin edildiğini aktaran Karabulut, yardımı sağlayanlara teşekkür etti.