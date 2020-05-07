Nissan'ın eski Ceo'sunun kaçırılmasıyla ilgili dava - Son Dakika

Nissan'ın eski Ceo'sunun kaçırılmasıyla ilgili dava

İSTANBUL - Japonya'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un İstanbul üzerinden kaçırılmasıyla ilgili aralarında özel bir jet şirketinin müdürü Okan K.'nin de bulunduğu 7 kişi hakkında dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada özel bir jet şirketinin müdürü tutuklu Okan Kösemen ile dört tutuklu pilot N.P, Ö.B.B., S.K., B.K.S ve 2 tutuksuz hostes F.K. ile İ.M.H. hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Asliye ceza mahkemesinde gönderilen iddianame kabul edilirse şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.