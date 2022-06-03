İlçe Müftüsü Selahattin Özçelik'in konuşmasının ardından öğrenciler halat çekme, balon, çuval oyunu, top gibi geleneksel oyunları oynayarak yap-boz, ebru, boyama ve atölye çalışmaları gibi etkinliklerle doyasıya eğlendi.

Kaynak: AA

Gaziantep, Hisarcık, Nizip, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nizip'te çocuklar oyun şenliğinde eğlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.