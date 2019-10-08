Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Beşok ile Mehmet Aydın Şerbetçioğlu, Kayseri'de üniversite öğrencileriyle buluştu.

Beşok, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Mühendislik Fakültesinde düzenlenen "Basketbol Sohbetleri" adlı söyleşide, moderatör spor spikeri Ayşenur Alkaya'nın sorularını yanıtladı.

Milli takım ve Dünya Kupası'nda yaşanan gelişmeleri değerlendiren Beşok, kupanın milli takım için iyi geçmediğini anımsattı.

Beşok, "ABD'ye karşı oynadığımız bir maç vardı. Gerçekten benim de basketbol kariyerimde yaşadığım ender maçlardan biriydi. Hepimiz bir üzüntü yaşadık. ABD'ye karşı 'kazandık' dediğimiz maçı çok kötü bir şekilde kaybettik." dedi.

Olimpiyat oyunlarının gelecek yıl Japonya'da düzenleneceğini hatırlatan Beşok, "Olimpiyatlara katılmak için sıralamada iyi bir yer elde ettik. Olimpiyat elemeleri oynanacak. Belki tekrardan elemeleri geçip olimpiyatlara katılabiliriz. Erkek basketbolu için başarılı olabileceğimiz bir turnuvada erken veda edip döndük." diye konuştu.

TBF Yönetim Kurulu üyesi Aydın Şerbetçioğlu da yarın Fenerbahçe Öznur Kablo ile Gelecek Koleji Çukurova Basketbol arasında Kayseri'de oynanacak 27. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası maçına dair değerlendirmelerde bulundu.

Kadın basketbolunda önemli başarılara imza atıldığını ifade eden Şerbetçioğlu, şunları kaydetti:

"Bu sene şanssız bir şekilde Avrupa Şampiyonası'ndan elendik. Aksilikler yakalayınca peş peşe geliyor. Kendimi bildim bileli basketbolun içindeyim. Kayseri'deki Bellona Basketbol takımında uzun süre yöneticilik yaptım. 5 yıldır da federasyonda yöneticilik yapıyorum. Sizler gibi iki oğlum var. Gençlerden isteğim hangi dalı olursa olsun sporla içli dışlı olmaları. Bu hem derslerine yansıyor hem de kötü alışkanlıklardan korunmalarını sağlıyor. Kayseri'deki basketbol takımının 250'ye yakın altyapı sporcusu var. Bu Kayseri'ye örnek oldu. Üniversitelerin takım kurmalarına örnek oldu. Bunun devam etmesini diliyorum."

Söyleşide yer alan Bellona Kayseri Basketbol Başantrenörü Ayhan Avcı ise Kayseri'de 13 yıldır görev yaptığını ve 11 bin kişiyi salona topladıkları zamanlar yaşandığını anlattı.