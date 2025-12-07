Nobel Ödülleri Töreni 10 Aralık\'ta

Bu yıl tıp, kimya, fizik, barış, edebiyat ve ekonomi alanında Nobel kazananlara ödülleri 10 Aralık'ta düzenlenecek törenle verilecek.

Ödüllere dair etkinlik ve törenlerin 12 Aralık'a kadar süreceği Nobel Haftası kapsamında, ekim ayında Nobel Komitesince açıklanan tıp, kimya, fizik, edebiyat ve ekonomi ödüllerinin sahipleri İsveç'in başkenti Stockholm'e, barış ödülünün sahibi ise Norveç'in başkenti Oslo'ya geldi.

Stockholm'deki Nobel Müzesini ziyaret eden ödül sahipleri, geleneksel olarak yapılan ve müzede saklanan siyah sandalyeleri imzalayarak Nobel Haftası'nı başlattı.

2025 Nobel Fizik Ödülü'nü kazanan John Clarke, Michel Devoret ve John Martinis, Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan Susumu Kitagawa, ???????Omar Mwannes Yaghi ve Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan Joel Mokyr, Philippe Aghion ve Peter Howitt İsveç Kraliyet Bilimler Akademisinde basın tanıtımına katıldı.

Stockholm'de 10 Aralık'ta İsveç Kralı Carl 16. Gustaf'ın da katılacağı törenle, ödül sahiplerine 11 milyon İsveç Kronu ve madalya verilecek.

Nobel Barış Ödülü töreni ise Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenecek.

Nobel ödüllü Yaghi'den, Türkiye sevgisi

Bu yıl Nobel Kimya Ödülü'nü "metal-organik çerçevelerin geliştirilmesi" alanındaki çalışmasıyla almaya hak kazananlar arasında yer alan Filistin asıllı ABD vatandaşı Omar Mwannes Yaghi, AA muhabirine çalışması ve ödüle ilişkin değerlendirmede bulundu.

Wolf Kimya Ödülü, Albert Einstein Dünya Bilim Ödülü ve Tang Ödülü gibi birçok uluslararası ödülün de sahibi olan Yaghi, Türkiye'yi çok sevdiğini ve Türkiye'nin dünyadaki en çok sevdiği ülkelerden biri olduğunu ifade etti.

Bu ödülün bir bilim insanı için çok büyük şeref kaynağı olduğunu söyleyen Yaghi, çalışma alanında birçok öncü isim bulunduğunu, ödülün bu alandaki bilim insanlarını da çok heyecanlandırdığını belirtti.

Yaghi, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve iki devletli çözüm hakkında yöneltilen bir soruya ilişkin ise "İnsan hayatını, insan hayatının kutsallığını korumamız ve şiddete karşı çıkmamız gerekiyor. Sadece bu bölgede değil, dünyanın her yerinde." dedi.

Nobel Ödülleri hakkında

İsveçli Alfred Nobel'in vasiyeti üzerine ölümünden sonra 9 Haziran 1900'de kurulan Nobel Vakfının insanlığa hizmette bulunanlara verdiği ödüller, dünyada en saygın ödüller olarak kabul ediliyor.

Nobel Ödülleri, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, İsveç Akademisi, Karolinska Enstitüsü ve Norveç Nobel Komitesi tarafından fizik, kimya, edebiyat, barış ve tıp olmak üzere 5 dalda en başarılı kabul edilen kişiler veya kuruluşlara veriliyor.

Bunlara ek olarak, Nobel Ekonomi Ödülü, 1968'de İsveç Merkez Bankasının Alfred Nobel'in anısına ekonomi dalında da ödül verilmesini kararlaştırmasıyla, ilk kez 1969'da verildi.

Nobel Ödülleri, her yıl Alfred Nobel'in ölüm yıl dönümü olan 10 Aralık'ta düzenlenen törenle sahiplerine teslim ediliyor.

Ödüllerin 1901'deki başlangıcından bu yana verilmediği birkaç yıl oldu. Toplamda 49 defa yapılan ödül iptallerinin çoğu, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları sırasında gerçekleşti.

Ödül törenleri, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021'de de yapılamamıştı.