Nobel Ödülleri Töreni 10 Aralık'ta - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Nobel Ödülleri Töreni 10 Aralık'ta

Nobel Ödülleri Töreni 10 Aralık\'ta
07.12.2025 14:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu yılki Nobel ödülleri, 10 Aralık'ta Stockholm ve Oslo'da düzenlenecek törenlerle verilecek.

Bu yıl tıp, kimya, fizik, barış, edebiyat ve ekonomi alanında Nobel kazananlara ödülleri 10 Aralık'ta düzenlenecek törenle verilecek.

Ödüllere dair etkinlik ve törenlerin 12 Aralık'a kadar süreceği Nobel Haftası kapsamında, ekim ayında Nobel Komitesince açıklanan tıp, kimya, fizik, edebiyat ve ekonomi ödüllerinin sahipleri İsveç'in başkenti Stockholm'e, barış ödülünün sahibi ise Norveç'in başkenti Oslo'ya geldi.

Stockholm'deki Nobel Müzesini ziyaret eden ödül sahipleri, geleneksel olarak yapılan ve müzede saklanan siyah sandalyeleri imzalayarak Nobel Haftası'nı başlattı.

2025 Nobel Fizik Ödülü'nü kazanan John Clarke, Michel Devoret ve John Martinis, Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan Susumu Kitagawa, ???????Omar Mwannes Yaghi ve Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan Joel Mokyr, Philippe Aghion ve Peter Howitt İsveç Kraliyet Bilimler Akademisinde basın tanıtımına katıldı.

Stockholm'de 10 Aralık'ta İsveç Kralı Carl 16. Gustaf'ın da katılacağı törenle, ödül sahiplerine 11 milyon İsveç Kronu ve madalya verilecek.

Nobel Barış Ödülü töreni ise Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenecek.

Nobel ödüllü Yaghi'den, Türkiye sevgisi

Bu yıl Nobel Kimya Ödülü'nü "metal-organik çerçevelerin geliştirilmesi" alanındaki çalışmasıyla almaya hak kazananlar arasında yer alan Filistin asıllı ABD vatandaşı Omar Mwannes Yaghi, AA muhabirine çalışması ve ödüle ilişkin değerlendirmede bulundu.

Wolf Kimya Ödülü, Albert Einstein Dünya Bilim Ödülü ve Tang Ödülü gibi birçok uluslararası ödülün de sahibi olan Yaghi, Türkiye'yi çok sevdiğini ve Türkiye'nin dünyadaki en çok sevdiği ülkelerden biri olduğunu ifade etti.

Bu ödülün bir bilim insanı için çok büyük şeref kaynağı olduğunu söyleyen Yaghi, çalışma alanında birçok öncü isim bulunduğunu, ödülün bu alandaki bilim insanlarını da çok heyecanlandırdığını belirtti.

Yaghi, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve iki devletli çözüm hakkında yöneltilen bir soruya ilişkin ise "İnsan hayatını, insan hayatının kutsallığını korumamız ve şiddete karşı çıkmamız gerekiyor. Sadece bu bölgede değil, dünyanın her yerinde." dedi.

Nobel Ödülleri hakkında

İsveçli Alfred Nobel'in vasiyeti üzerine ölümünden sonra 9 Haziran 1900'de kurulan Nobel Vakfının insanlığa hizmette bulunanlara verdiği ödüller, dünyada en saygın ödüller olarak kabul ediliyor.

Nobel Ödülleri, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, İsveç Akademisi, Karolinska Enstitüsü ve Norveç Nobel Komitesi tarafından fizik, kimya, edebiyat, barış ve tıp olmak üzere 5 dalda en başarılı kabul edilen kişiler veya kuruluşlara veriliyor.

Bunlara ek olarak, Nobel Ekonomi Ödülü, 1968'de İsveç Merkez Bankasının Alfred Nobel'in anısına ekonomi dalında da ödül verilmesini kararlaştırmasıyla, ilk kez 1969'da verildi.

Nobel Ödülleri, her yıl Alfred Nobel'in ölüm yıl dönümü olan 10 Aralık'ta düzenlenen törenle sahiplerine teslim ediliyor.

Ödüllerin 1901'deki başlangıcından bu yana verilmediği birkaç yıl oldu. Toplamda 49 defa yapılan ödül iptallerinin çoğu, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları sırasında gerçekleşti.

Ödül törenleri, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021'de de yapılamamıştı.

Kaynak: AA

Nobel Ödülleri, Uluslararası, Stockholm, Edebiyat, Etkinlik, Ekonomi, Güncel, Kültür, İsveç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nobel Ödülleri Töreni 10 Aralık'ta - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı Azmettirici bakın kim çıktı Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı! Azmettirici bakın kim çıktı
Ülkeyi sarsan darbe girişimi Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı Ülkeyi sarsan darbe girişimi! Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
İzmir’de Hz. Muhammed’e hakaret eden şüpheli tutuklandı İzmir'de Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
Ameliyat yaptığı sırada kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti Ameliyat yaptığı sırada kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti
Büyükçekmece Adliyesi’ndeki soygunda 10 gözaltı Aralarında kayınpederi ve kayınvalidesi de var Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunda 10 gözaltı! Aralarında kayınpederi ve kayınvalidesi de var

09:53
Rapçiler bir bir konserlerini iptal ediyor Ardındaki iddia vahim
Rapçiler bir bir konserlerini iptal ediyor! Ardındaki iddia vahim
09:53
Türkiye’nin yanı başında tarihi kare Şara’nın önemli bir isteği var
Türkiye'nin yanı başında tarihi kare! Şara'nın önemli bir isteği var
09:41
İstanbul’da uyuşturucu baskınında çatışma: Zanlı öldürüldü, bir polis yaralı
İstanbul'da uyuşturucu baskınında çatışma: Zanlı öldürüldü, bir polis yaralı
09:19
Son ankette ezber bozan sonuçlar MHP son 25 yılın en düşüğünde
Son ankette ezber bozan sonuçlar! MHP son 25 yılın en düşüğünde
08:31
Dikkat, sadece günler kaldı Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
Dikkat, sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
08:25
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası İşte fitili ateşleyen isim
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2025 10:16:53. #7.11#
SON DAKİKA: Nobel Ödülleri Töreni 10 Aralık'ta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.