Novartis Türkiye'den Sağlık Bakanlığı'na koronavirüs desteği - Son Dakika
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Novartis Türkiye'den Sağlık Bakanlığı'na koronavirüs desteği

7 saat önce

Novartis Türkiye, Kovid-19 ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı'na, ABD'de ürettiği 400 bin doz hidroksiklorokin (HCQ) ilacı ve 1,7 milyon TL nakdi bağış yapacak.

Novartis Türkiye'den Sağlık Bakanlığı'na koronavirüs desteği, System.String[]

Novartis Türkiye, Kovid-19 ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı'na, ABD'de ürettiği 400 bin doz hidroksiklorokin (HCQ) ilacı ve 1,7 milyon TL nakdi bağış yapacak.

Novartis'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın olarak ilan edilen koronavirüs ile mücadelede dünyada ve Türkiye'de önemli adımlar atıyor.

Türkiye'ye desteğini sürdüren şirket, salgının yayılmasını önlemek ve halk sağlığı girişimlerine destek olmak amacıyla Kovid-19 vakalarının tedavisinde alternatif olarak kullanılan hidroksiklorokin ilacını ABD'de ürettiğini ve ilk parti olarak Sağlık Bakanlığı'na da 400 bin doz bağış yapacağını duyurdu.

Novartis, Sağlık Bakanlığı öncülüğünde Kovid-19 salgını ile savaşan hastane ve tıbbi personelin ihtiyacı için de 1,7 milyon TL'lik destekte bulunacağını açıkladı.

"İlaç yardımı ve diğer bağışlarımızı devam ettireceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Novartis Grup Türkiye Başkanı Dr. Altan Demirdere, şunları kaydetti:

"Devletler, toplum ve iş dünyası olmak üzere her alanda geniş iş birliği gerektiren bir halk sağlığı kriziyle karşı karşıyayız. Novartis olarak Türkiye'miz dahil, 140'tan fazla ülkede koronavirüs salgınıyla mücadelede gerçekleştirdiğimiz girişimler, ilaç yardımları ve bağışlarla öncü ilaç firması olduk ve önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek ihtiyaçlar doğrultusunda, ilaç yardımı ve diğer bağışlarımızı devam ettireceğiz.

Çalışanlarımız, saha ekibimiz dahil olmak üzere mart ayının ortasından itibaren işlerini evlerinden yürütüyor. Kendilerinin ve ailelerinin sağlıkları ve morallerini yüksek tutabilmek için her türlü maddi ve manevi desteği veriyoruz. Ancak ülkemizdeki 3 ilaç üretim tesisimizde üretimimiz, alınan koruyucu önlemlerle kesintisiz olarak sürdürülüyor. Böylece ülkemizin ve ihracat yaptığımız 100'ü aşkın ülkenin ilaç ihtiyacını karşılamaya devam ediyoruz."

Kovid-19'a karşı dünyada önemli Ar-Ge iş birlikleri

Açıklamada yer alan bilgilere göre, Koronavirüs salgınına karşı Bill & Melinda Gates Vakfı, Wellcome ve Mastercard tarafından koordine edilen Kovid-19 Therapeutics Accelerator adlı girişime destek veren Novartis, eş zamanlı olarak Avrupa İlaç Endüstrileri ve Dernekleri Federasyonu'na sunduğu çeşitli bileşenlerle katkı sağlıyor.

Sektörler arası gerçekleştirilen bu iş birlikleri, birçok ilaç şirketini ve uzman akademik kurumlarını bir araya getirerek koordineli bir şekilde araştırma yapmalarına imkan sağlıyor.

Novartis, aynı zamanda mevcut ürünlerinin onaylanmış endikasyonlarının ötesinde bu ürünlerin salgına karşı herhangi bir yararı bulunup bulunmadığını incelemek amacıyla Ar-Ge çalışmaları da yürütüyor.

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Novartis, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 01:12 Kaynak: AA

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