NTO'da kurumsallaşma adımları anlatıldı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Nazilli Ticaret Odası üyelerine "Sürdürülebilir Başarıda Kurumsallaşma Adımları" anlatıldı.



Yönetim Danışmanı Mehmet İzhan tarafından verilen NTO Meclis Salonu'ndaki yapılan eğitime NTO Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan ve oda üyeleri katıldı.



Aile şirketlerinin kurumsallaşma adımlarını tamamlayamama durumunda şirketin ikinci kuşağa geçmesinin ardından kapanma sürecine geçebildiklerini belirten İzhan, konunun ne kadar önemli olduğunu vurguladı. İzhan, aile şirketi yönetiminin kimlerden oluştuğunu, hangi evrelerde genişlemeye giderek kurumsallaşmaları gerektiğini, hangi hatalarla batabileceklerini anlattı. İzhan ayrıca aile şirketlerinde büyüme stratejisinin nasıl olması ve ne şekilde yönetilmesi gerektiğini de iş dünyasına ait güncel örnekler üzerinden göstererek sunumunu gerçekleştirdi.



Nazilli Ticaret Odası (NTO) Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan ise şöyle konuştu:



" Türkiye'nin yüzde 90'ı gibi çok büyük rakamlara ulaşan aile şirketlerinin kurumsallaşamaması nedeni ile kapandığını görmekteyiz. Firmaların büyüme sürecinde bazı prosedürler ve yönetim stratejileri ile bu adımları tamamlayamaması durumunda babadan oğula geçen firmaların istenmeyen sonuca ulaştıkları ve kapandıklarını hepimiz biliyoruz.



Kurumsallaşma aslında çok karmaşık gibi görünen fakat kurallar bütünü olarak firma işleyişine sistemin eklenmesidir. Kurumsallaşan şirketler arasında yer alan birçok aile şirketinin büyüdüğüne şahit de olmaktayız. Kısaca firmanın kurumsallaşma adımlarını tamamlaması emekleme sürecinden koşma sürecine girmesini sağlamaktadır. Toplantıya katılan üyelerimize ve değerli bilgilerini bizimle paylaşan Mehmet İzhan'a teşekkür ediyorum." - AYDIN