NTSO'da sıcak hava balonculuğu istişare toplantısı yapıldı - Son Dakika

NTSO'da sıcak hava balonculuğu istişare toplantısı yapıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Sıcak Hava Balon Firmaları ile NTSO'da bir araya geldi.

NTSO'da sıcak hava balonculuğu istişare toplantısı yapıldı, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Sıcak Hava Balon Firmaları ile NTSO'da bir araya geldi.

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen Sıcak Hava Balonculuğu İstişare Toplantısına Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Sivil Havacılık Genel Müdürü Bahri Kesici, Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Yüksek, NTSO Yönetim Kurulu Üyesi Habil Uluer ve NTSO Genel Sekreteri İ. Hakkı Aydoğan ile sıcak hava balonculuğu sektöründeki firmalar katıldı.

NTSO Yönetim Kurulu Üyesi Habil Uluer açılış konuşmasında, "Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası olarak ev sahipliği yaptığımız bu toplantıya iştirak ettiğiniz için teşekkür ederim. Sizlerle burada bir araya gelmek, Sıcak Hava Balonculuğu Sektörü için önemli konuları konuşmak bizleri çok memnun etti. 2019 Aralık ayında tüm dünyayı bir anda etkisi altına alan korona virüs pandemisi hemen hemen tüm sektörlerin gelecek planlarını altüst etti.

2020'ye hiç olmadığı kadar yüksek beklentiyle giren turizm sektörü, mecburen tüm dinamiklerini gözden geçirmeye ve yeniden yapılanmaya odaklandı. Bu zorlu süreçte yeni yatırımların yerini başka mecburi düzenlemelere bıraktığını, sektörün mevcut sistemi korumaya, yeni standartlara uyum sağlamaya ve tüm hizmetleri müşteri beklentilerine göre yeniden şekillendirmeye odaklandığını görebiliyoruz. Kapadokya'mızın ana kaynaklarından olan sıcak hava balonculuğu sektörü olarak sorunlar yaşadık. Balon turlarımız 22 Ağustos itibariyle, covid 19 genelgesindeki kurallara uygun olarak başlatıldı. Uçuş yapmadığımız bu süreçte devletimizin Kısa Çalışma Ödeneği bize çok fayda sağladı. Bu hususta Devletimize ve emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Sektördeki tüm firmalar olarak birlik ve beraberlik duygusu ile hareket edersek pandemi sürecinde yaşadığımız sorunların etkisini azaltacağımıza yürekten inanıyorum. Bu sektördeki tüm arkadaşlarım gibi benim de temennim uçuşların başlaması ile turizm sektöründe bir kıpırdanma yaşanması, ülkemizin lokomotif sektörlerinden biri olan turizm sektörünün eski ivmesini kazanacağı güzel günlerin biran önce gelmesidir. O günlere dek misafirlerimizin tüm kaygılarını minimuma indirecek titizlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Toplantıda konuşan Sivil Havacılık Genel Müdürü Bahri Kesici, " Böyle bir toplantıda bizlere ev sahipliği yaptığı için Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası'na teşekkür ederiz. Öncelikle Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü olarak büyük balonlarda 2 pilot çalıştırılması hususunda sizlere ilettiğimiz kurallara uyulduğu için teşekkür ederiz. Genelge ve talimatlarla düzenlemeler yapıyoruz. Balon sektörü yıllardır Kapadokya bölgesinde marka olmuş bir sektördür. Şuanda Kapadokya'da 40 ruhsatlı balon firması bulunmaktadır. Balon sayımız 323'e ulaştı. Balon pilotu sayımız ise 472'dir. 4 adet pilot okulumuz bulunmaktadır" dedi.

Kesici pandemi sürecinden etkilenen sektöre destekler verilmeye devam edileceğini belirttiği konuşmasında, "Devletimizi başlatmış olduğu Kısa Çalışma Ödeneği sektöre büyük katkı sağlamıştır. Yeniden başlayan uçuşlarımız kısıtlı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Sektörü ayakta tutmak için Bakanlıklarımız destekler konusunda çalışmalar yapmaktadır. Kredi imkanlarının artırılması, Kısa Çalışma Ödeneği, Sigorta şirketlerinin ödemelerinin askıya alınması ve önümüzdeki yılın il 3 ayının sonuna kadar ruhsat ve tedbir ücretlerinin durdurulması gibi destekler sağlandı. Bakanlığımızın bu hususta destekleri devam edecektir" dedi.

Sektördeki firmaların sorunlarının ve taleplerinin dile getirildiği toplantıda kapanış konuşmasını yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt ise, "Bakanlıklar ve Hükümet nezdinde pandemi sürecinden etkilenen sektörlerin başında olan Turizm ve Sıcak Hava Balonculuğu sektörlerini ayakta tutmak için elimizden geleni yapıyoruz. Uçuşlarınızın kısıtlı olarak da olsa yeniden başladığı bu dönemde sizlerle buluşma imkanımız olduğu için çok memnunum. Bizleri burada ağırlayan Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası'na da teşekkürlerimi sunuyorum. Siz değerli sektör temsilcileri ile tanışmak ve sorunları birebir görüşmek bizim için çok faydalı oldu. Sorunlarınızı ve taleplerinizi dinledik ve elimizden gelen her türlü desteği sunacağız. İlgili mercilere tarafımızca iletilecek olan sorunların çözümü için uğraşacağız." dedi.

Sektörün önemli sorunlarından olan sigorta problemleri hakkında konuşan İskurt, " Sigortacılıkla ilgili sorunların çözümü için ilgili bakanlıkla istişarelerde bulunacağız ve bu işin takipçisi olacağız. Katılım gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum. Pandemi sürecinde en önemli şeyin sağlık olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Sağlıkla kalın, sağlıklı uçun ve misafirlerinizin sağlığına dikkat edin" dedi.

Toplantı plaket takdimleri ile sonlandı. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 16:48 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel NTSO'da sıcak hava balonculuğu istişare toplantısı yapıldı - Son Dakika

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