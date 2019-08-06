Son Dakika Haberleri: Nüfus Müdürü Akdeniz'e veda yemeği
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Nüfus Müdürü Akdeniz'e veda yemeği

1 saat önce

Van'ın Başkale ilçesinde emekliye ayrılan Nüfus Müdürü İsa Akdeniz onuruna veda yemeği düzenlendi.

Nüfus Müdürü Akdeniz'e veda yemeği, System.String[]
Van'ın Başkale ilçesinde emekliye ayrılan Nüfus Müdürü İsa Akdeniz onuruna veda yemeği düzenlendi.

İlçedeki bir restoranda düzenlenen yemeğe, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Sami Karakelle, İlçe Mal Müdürü Yusuf Peşman, Tapu Müdürü Nafiz Yolcu, kurum personelleri katıldı.
Akdeniz, yemekte yaptığı konuşmada, 21 yıldır ilçede insanların kalbini kırmadan görev yapmaya çalıştığını belirtti.
Halka hizmet etmek için görev yaptıklarını ifade eden Akdeniz, görev süresi boyunca kendisine destek olan dostlarına teşekkür etti.
Kaymakamlık, Akdeniz, Başkale, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 05:15 Kaynak: AA
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