Nüfus Müdürü Akdeniz'e veda yemeği

Van
'ın Başkale
ilçesinde emekliye ayrılan Nüfus Müdürü İsa Akdeniz
onuruna veda yemeği düzenlendi.
İlçedeki bir restoranda düzenlenen yemeğe, Kaymakamlık
Yazı İşleri Müdürü Sami Karakelle, İlçe Mal Müdürü Yusuf Peşman, Tapu Müdürü Nafiz Yolcu, kurum personelleri katıldı.
Akdeniz, yemekte yaptığı konuşmada, 21 yıldır ilçede insanların kalbini kırmadan görev yapmaya çalıştığını belirtti.
Halka hizmet etmek için görev yaptıklarını ifade eden Akdeniz, görev süresi boyunca kendisine destek olan dostlarına teşekkür etti.