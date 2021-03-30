Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi "Kuru Otlar Üstüne" nin çekimleri başladı

Başrollerini Ebru Ceylan, Merve Dizdar ve Deniz Celiloğlu gibi ünlü isimlerin üstlendiği filmin, 2022 yılında vizyona girmesi planlanıyor. Nuri Bilge Ceylan'ın büyük festivallerde de izleyiciyle buluşturacağı "Kuru Otlar Üstüne"de Anadolu'da ücra bir köyde zorunlu görevini tamamlarken, İstanbul'a atanmayı uman genç öğretmen Samet'in öyküsü anlatılıyor.