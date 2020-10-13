Nusret-2020 Davet Tatbikatı başlıyor - Son Dakika

Nusret-2020 Davet Tatbikatı başlıyor

13.10.2020 11:56
Nusret-2020 Davet Tatbikatı başlıyor, System.String[]

Nusret-2020 Davet Tatbikatı; Türkiye'nin ev sahipliğinde, dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla 17-27 Ekim tarihleri arasında İzmir Körfezi'nde icra edilecek.

Nusret-2020 Davet Tatbikatı; Türkiye'nin ev sahipliğinde, dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla 17-27 Ekim tarihleri arasında İzmir Körfezi'nde icra edilecek.

Nusret-2020 Davet Tatbikatı, 17-27 Ekim tarihleri arasında İzmir Körfezi'nde icra edilecek. Türkiye'nin ev sahipliğinde, dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla düzenlenecek tatbikatın amacı, "katılan birlik/komutanlıkların mayın harbinin planlama, icra ve kıymetlendirme konularında eğitimini sağlamak, farklı ülkelerden katılan mayın harbi unsurlarının birlikte çalışabilirliğini geliştirmek" olarak belirtildi. Nusret-2020 Davet Tatbikatı'na Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Mayın Filosu Komutanlığı ile 6 Mayın Avlama Gemisi, 1 Komuta-Kontrol Gemisi (Mayın Dökücü), 1 Korvet, 1 Karakol Botu, 1 Helikopter, 1 Sualtı Savunma Görev Timi, 1 Hafif Otonom Sualtı (HOSA) Timi, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 4 jet uçağı ve 1 C-130, Sahil Güvenlik Komutanlığından 2 SG Botu, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 (SNMCMG-2) bünyesinde Yunanistan'dan 1 Komuta Kontrol Gemisi, Fransa, İtalya, İspanya ve Türkiye'den 1'er Mayın Avlama Gemisi olmak üzere toplam 5 gemi, Romanya'dan 1 Mayın Dökücü Gemi ve Patlayıcı Maddeleri Etkisiz Hale Getirme (EOD) Timi, Bulgaristan'dan 1 Mayın Avlama Gemisi, ABD'den Patlayıcı Maddeleri Etkisiz Hale Getirme Timi iştirak edecek. - İZMİR

DOST Partisi, Nusret Gökçe, Türkiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nusret-2020 Davet Tatbikatı başlıyor - Son Dakika

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