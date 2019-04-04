Son Dakika Haberleri: Nusret Hamburger Mukbang !! (Ailemin Boşanması)

Nusret Hamburger Mukbang !! (Ailemin Boşanması)

1 saat önce

Mukbang olsun Türkiye de ilk olsun dedim nusret hamburger mukbang le sizleyiim! Nusretten paket sipariş yaptırdım hem instagram soru cevaplı boşanma kilom vs herşeyi konuştuk umarım beğenirsiniz HEPİNİZİ ÖPÜYORUM!

Mukbang olsun Türkiye de ilk olsun dedim nusret hamburger mukbang le sizleyiim! Nusretten paket sipariş yaptırdım hem instagram soru cevaplı boşanma kilom vs herşeyi konuştuk umarım beğenirsiniz HEPİNİZİ ÖPÜYORUM!!

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:37 Kaynak: Youtube

Türkiye, Nusret Gökçe, Genel
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