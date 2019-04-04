Nusret Hamburger Mukbang !! (Ailemin Boşanması)
1 saat önce
Mukbang olsun Türkiye de ilk olsun dedim nusret hamburger mukbang le sizleyiim! Nusretten paket sipariş yaptırdım hem instagram soru cevaplı boşanma kilom vs herşeyi konuştuk umarım beğenirsiniz HEPİNİZİ ÖPÜYORUM!
Mukbang olsun Türkiye
de ilk olsun dedim nusret
hamburger mukbang le sizleyiim! Nusretten paket sipariş yaptırdım hem instagram soru cevaplı boşanma kilom vs herşeyi konuştuk umarım beğenirsiniz HEPİNİZİ ÖPÜYORUM!!
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:37 Kaynak: Youtube
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