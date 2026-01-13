O anlar kamerada: Okul önünde öğretmene önce yumruk attı, ardından ateş etti - Son Dakika
O anlar kamerada: Okul önünde öğretmene önce yumruk attı, ardından ateş etti

O anlar kamerada: Okul önünde öğretmene önce yumruk attı, ardından ateş etti
13.01.2026 11:36
Adana'da bir ilkokulda görev yapan öğretmen, okul önünde bir şahıs tarafından uğradığı silahlı saldırıda ölümden döndü.

Adana'da bir ilkokulda görev yapan öğretmen, okul önünde bir şahıs tarafından uğradığı silahlı saldırıda ölümden döndü. Dehşet anları saniye saniye kameraya yansırken, görüntülerde hem yumruk atma hem de ateş etme anı yer aldı.

Olay, dün Seyhan ilçesine bağlı Yeşilevler Mahallesi'nde bulunan Şehit Duran Keskin İlkokulu önünde meydana geldi. İddiaya göre, okulda görev yapan öğretmen Aziz Gülen, okul önünde bulunduğu sırada şüpheli M.P.'nin saldırısına uğradı. Şüpheli öğretmene yumruk attı. Öğretmen yumruğun etkisiyle yere düştü. Araya başka bir öğretmen girerek şüpheliyi durdurmaya çalıştı ancak saldırgan bu kez de tabanca çekerek yerdeki öğretmene ateş edip kaçtı. Öğretmene mermi isabet etmezken o anlar saniye saniye kameraya yansıdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Darp sonucu yaralanan öğretmen, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavi sonrasında taburcu edilen öğretmenin bugün tekrar okula döndüğü öğrenildi. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polisin çalışmasının sürdüğü bildirildi.

Öte yandan şüphelinin daha önce çocuğunun Şehit Duran Keskin İlkokulu'nda eğitim gördüğü, daha sonra başka bir okula nakil edildiği öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa O anlar kamerada: Okul önünde öğretmene önce yumruk attı, ardından ateş etti - Son Dakika

SON DAKİKA: O anlar kamerada: Okul önünde öğretmene önce yumruk attı, ardından ateş etti - Son Dakika
