Obradovic'in bir yanı Fenerbahçe'de! Aile baskısına dayanamadı

Spor Arena/ Süleyman ARAT - Fenerbahçe'yi basketbolda dünya markası haline getiren koç Zeljko Obradovic'in gelecek sezon takımın başında olmayacağı ve bir yıl dinlenme kararı aldığı haberi gündeme bomba gibi düştü. Spor sohbetlerinin 1 numaralı maddesi olan bu haberle ilgili en çok merak edilen konu; ayrılığın sebepleri idi. Çok sayıda yorum yapıldı. Yönetimi suçlayanlar da oldu, destekleyenler de. Başarılarla dolu 7 yıllık beraberliğin sona ermesinin nedenlerini birinci ağızdan öğrenmek için Fenerbahçe Kulübü'nden bir yetkiliyi aradık ve herkesin aklındaki o soruları sıraladık:

Pandemi süreci çok etkiledi

Obradovic neden gitti?

Pandemi süreci Obradovic ve ailesini çok etkilemiş. Aslında bizimle görüşmek için buraya gelirken ayrılma kararını almıştı. Göreve devam etme ihtimali yüzde 20'nin bile altındaydı..

Ailesi mi Fenerbahçe'yi bırakmasını istemiş?

Evet. Eşi Vesna, kızı Anya ve oğlu Djordje, 'Artık beraber olmalıyız. En azından şu bir yıllık süreci evinde geçir, koronavirüs salgını bitsin, sonra istersen tekrar basketbola dönersin' demişler, · Obradovic'le burada ne konuştunuz? Fenerbahçe'de kalması için ikna etmeye çalıştık. Başkan Ali Koç ve yönetici Semih Özsoy kendisiyle 4 kez görüştü, yaklaşık 9 saat konuşuldu. Gerçekten büyük çaba sarf edildi ama olmadı.

Takım bütçesi 4. sıradaydı

En büyük meselenin kendisine ödenecek para ve takım bütçesi olduğunu söyleyenler var?

O görüşmelerde Obradovic'e ödenecek para hiç görüşülmedi. Takım bütçesi de 4. maddedeydi.

Bazı oyuncularla kendisine sormadan sözleşme yenilendiği ve Obra'nın buna kızdığı iddiası doğru mu?

Obradovic'e sormadan oyuncuların transferleri ve sözleşmeleriyle ilgili en ufak bir hamle yapılmadı.

Özel uçağı reddetti çünkü...

Ali Koç'un 'Size özel uçak göndereyim' teklifini reddetmesi, verilmiş bir kararın sinyali miydi?

Hayır. O tamamen Obradovic'in yaşam tarzıyla ilgili bir konu. Ali Bey 'Uçak bulamadıysan göndereyim' dedi, O da, "Gerek yok, uçak buldum" cevabını verdi.

Peki, madem kararını vermiş; Obradovic'in tam 4 gün İstanbul'da kalmasının sebebi neydi?

Görüşmeler sırasında iş öyle bir noktaya geldi ki, yüzde 20 olan kalma isteği yüzde 40'a, 60'a yükseldi. Kalması yönünde ikna etmek için çok çaba sarf edildi. Onun da bir yanı istiyordu. Ama aile baskısı ağır bastı. Neredeyse kalacaktı.

Obradovic'in yerine 4 aday

Obra'dan boşalan F. Bahçe Başantrenörlüğü görevi için kulislerde 4 isim konuşuluyor. En kuvvetli aday; Sırp koçun yardımcılığını yapan ve birkaç kez, "Benden sonra Fenerbahçe ona emanet edilmeli" dediği Erdem Can. F.Bahçe'ye geldiği günden bu yana Obradovic'le beraber çalışan Can'ın bu göreve hazır olduğu belirtiliyor. İkinci isim, bu sezon G. Saray'ı çalıştıran Ertuğrul Erdoğan. Hatırlanacağı üzere Erdoğan, 2009-10 sezonunun son 3 ayında Bogdan Tanjevic'in hastalanmasına üzerine başantrenörlük görevini üstlenip F.Bahçe'yi şampiyon yapmıştı. 3. aday Litvanyalı Sarunas Jasikevicius. F.Bahçe'nin eski oyuncusu olan Jasikevicius'un tek sorunu Zagiris Kaunas'la sözleşmesinin devam ediyor olması. Son aday ise Milli Takım ve Pınar Karşıyaka'yı çalıştıran Ufuk Sarıca.