Ocak 2020 Dünya Gündemi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ocak 2020 Dünya Gündemi - Son Dakika

Ocak 2020 Dünya Gündemi

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşme, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu Toplantısı ve Hırvatistan'ın Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığını devralması, ocak ayında gündemin önemli maddelerini oluşturuyor.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşme, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu Toplantısı ve Hırvatistan'ın Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığını devralması, ocak ayında gündemin önemli maddelerini oluşturuyor.

Ocakta uluslararası gündemin öne çıkan bazı maddeleri şöyle:

1 Ocak

Hırvatistan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığını devralacak.

2 Ocak

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi ocak ayı başkanlığını Vietnam devralacak.

3 Ocak

ABD Başkanı Donald Trump, "Trump için Evanjelikler Koalisyonu" adlı girişimi başlatacak.

5 Ocak

Hırvatistan'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu yapılacak. İkinci turda, mevcut cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic ve eski başbakan Zoran Milanovic yarışacak.

7 Ocak

Ortodoks Hristiyanlar, Hz. İsa'nın doğum gününü kutlayacak.

İngiliz parlamentosunun alt kanadı Brexit yasasını görüşecek ve nihai oylamasını yapacak.

ABD Başkanı Trump, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Beyaz Saray'da bir araya gelecek.

10 Ocak

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Otomobil Sergisi açılacak.

14 Ocak

ABD'de 2020 Başkanlık seçimleri için Demokrat Partiden aday adayı olan isimler, Iowa'da düzenlenen canlı yayında tartışacak.

19 Ocak

Balkanlarda yaşayan Ortodokslar, Epifani Bayramı'nı kutlayacak.

Belçika'da, bir hafta sürecek Avrupa Otomotiv Fuarı düzenlenecek.

20 Ocak

İngiltere'de İngiltere- Afrika Yatırım Zirvesi yapılacak.

ABD'de Martin Luther King Jr. günü kutlanacak.

22 Ocak

Hollanda'nın Rotterdam kentinde "49. Uluslararası Rotterdam Film Festivali (IFFR)" başlayacak.

28 Ocak

Belçika'nın başkenti Brüksel'de "AB- Ukrayna Ortaklık Konseyi Toplantısı" düzenlenecek.

29 Ocak

Brüksel'de, iki gün sürecek Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu toplantısı düzenlenecek.

31 Ocak

İngiltere'nin AB'den ayrılması için verilen süre dolacak.

Avrupa Birliği, Donald Trump, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 10:04 Kaynak: AA
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