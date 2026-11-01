Ocaktan sızan gaz faciaya neden oldu! Evdekiler yaralandı

Ocaktan sızan gaz faciaya neden oldu! Evdekiler yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas’ın Suşehri ilçesinde bir evde meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı. Patlamanın, mutfaktaki ocaktan sızan gaz nedeniyle meydana geldiği iddia edildi. Yaralılar ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Suşehri’nde bir binada yaşanan patlama, mahallede paniğe neden oldu. Patlama sırasında evde bulunan 3 kişi yaralandı.
MUTFAKTA PATLAMA
Suşehri ilçesine bağlı Taşköprü Mahallesi Kısa Sokak’taki bir binada patlama meydana geldi. İddiaya göre, patlama mutfaktaki ocaktan sızan gaz nedeniyle yaşandı.
3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Patlama sırasında evde bulunan M.Ö., Ş.Ö. ve H.D. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: İHA
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