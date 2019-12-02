Oda başkanlarından geçmiş olsun ziyareti

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin 1. OSB'de dün gece yaşanan yangın afeti nedeniyle STK'lardan geçmiş olsun mesajları yayınladılar ziyaret yaptılar. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, Esnaf Bölge Birliği ve Düzce Esnaf ve Sanatkarları Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı ve Düzce Merkez Kamyon ve TIR Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Orhan Yılmaz "Yaşanan elim yangın hadisesi bizleri derinden üzmüştür" dediler.



Birinci Organize Sanayi Bölgesinde otomotiv ürünleri imalatı yapan fabrikada büyük bir yangın meydana geldi. Yangın sonrası geçmiş olsun mesajları yayınladı.



Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin ve Meclis Başkanı Ahmet Dertli, üyeleri yaşanan yangın felaketi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Şahin, mesajda şu ifadelere yer verildi, "Ülkemizin kalkınma hamlesinde yüksek istihdam sayısı ve ürettiği katma değerle önemli paya sahip, otomotiv yan sanayi sektörünün öncü firmalarından, Türkiye'nin en büyük ilk 500 sanayi kuruluşundan biri olan Teknorot Otomotiv Ürünleri Sanayi'de yaşanan elim yangın hadisesi bizleri derinden üzmüştür. Fabrika içindeki boyahane ve depo alanlarında çıkan yangın sonucu ciddi maddi hasar meydana gelmesi ile birlikte herhangi bir can kaybı vakasının olmaması tesellimiz olmuştur. Yaşanan üzücü yangın hadisesi dolayısıyla Yönetim Kurulu Başkanı Leon Kalma başta olmak üzere tüm Teknorot ailesine ve iş dünyamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda hasarların giderilmesi konusunun da yakın takipçisi olacağımızı belirtmek isteriz" dedi.



Esnaf Bölge Birliği ve Düzce Esnaf ve Sanatkarları Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı'da "Düzce'nin önemli fabrikalarından biri olan Yaklaşık 2 bin kişiyi istihdam eden otomotiv yan sanayi devinde çıkan yangın dolayısı ile büyük üzüntü duyduğumu belirtmek isterim. Burada çalışan ekmeklerini kazanan tüm kardeşlerime Genel Müdürümüz Cevat Aslan ve Fabrika Kurucusu Leon Kalma ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. İnşallah en kısa sürede oluşan kayıpların giderilerek çalışanlarına Düzce'mize ve ülkemize katma değer katmaya devam edeceğine gönülden inandığımı belirtmek isterim" ifadelerinde bulundu.



Düzce Merkez Kamyon ve TIR Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Orhan Yılmaz, ise "Düzce'nin önemli sanayi kuruluşlarından olan Teknorotta çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür. Umarım yaralar bir an önce sarılır Düzce'mize ve ülkemize katma değer katmaya devam eder. Düzce'mize geçmiş olsun" diye konuştu. - DÜZCE