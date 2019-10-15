Son Dakika Haberleri: "Odatv davası"na bakan hakim ve savcılar yargılanıyor
Son Dakika Güncel 'Odatv davası'na bakan hakim ve savcılar yargılanıyor

"Odatv davası"na bakan hakim ve savcılar yargılanıyor

54 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpaslarından "Odatv soruşturması ve davası"nda yer alan eski 33 hakim ve savcının, "görevi kötüye kullanmak" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpaslarından "Odatv soruşturması ve davası"nda yer alan eski 33 hakim ve savcının, "görevi kötüye kullanmak" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 8. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya FETÖ'den tutuklu sanıklar eski hakimler Bülent Kınay, Metin Özçelik, Hikmet Şen, eski savcılar Adnan Çimen, Halük Gedikli ile sanık avukatları katıldı.

"Odatv davası"na bakan, kapatılan İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesinin üyesi eski hakim Hikmet Şen, savunmasında suçlamaları reddetti.

Hakkındaki son soruşturmanın açılması kararı ile iddianamede çelişkiler bulunduğunu savunan Şen, Odatv davasındaki kararlarını hukuk çerçevesinde verdiğini öne sürdü.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

Davanın iddianamesinde, FETÖ kumpaslarından "Odatv soruşturması ve davası"nda yer alan eski 33 hakim ve savcının, "görevi kötüye kullanmak" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından cezalandırılması talep ediliyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 05:26 Kaynak: AA
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