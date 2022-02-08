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Odatv davasına bakan eski hakim ve savcıların yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Odatv davasına bakan eski hakim ve savcıların yargılanmasına devam edildi

08.02.2022 12:27
Odatv davasına bakan eski hakim ve savcıların yargılanmasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpaslarından Odatv soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde görev alan eski 33 hakim ve savcının, "görevi kötüye kullanmak" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından yargılandığı davaya devam edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpaslarından Odatv soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde görev alan eski 33 hakim ve savcının, "görevi kötüye kullanmak" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından yargılandığı davaya devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 8. Ceza Dairesinde görülen duruşmada, sanık eski hakim Muzaffer İren hazır bulundu, diğer sanıklar ve müştekiler duruşmaya katılmadı.

Duruşmada, önceki ara kararlar gereği dava dosyasına gelen bilgi ve belgeler okundu.

Belgelerin duruşma zaptına geçirilmesinin ardından görüşü sorulan savcı, firari 13 sanık hakkındaki yakalama kararlarının devamına hükmedilmesini, "FETÖ üyeliği" suçlamasıyla haklarında dava bulunan sanıkların dava akıbetlerinin ilgili mahkemelerden sorulmasını talep etti.

Diğer taleplerin de alınmasının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Buna göre, firari sanıklar hakkındaki yakalama kararlarının infazının beklenmesine, sanıklar hakkında başka mahkemelerde "FETÖ üyeliği" suçundan süren yargılamalara ilişkin dava dosyalarının istenmesine karar verildi.

Davanın görülmesine 14 Haziran'da devam edilecek.

Tüm sanıklar beraat etmişti

Odatv'de yapılan aramalar sonrasında gazeteciler Ahmet Şık, Nedim Şener, Soner Yalçın ile eski emniyet müdürü Hanefi Avcı'nın da aralarında bulunduğu 13 kişinin özel yetkili İstanbul 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına 22 Aralık 2011'de başlanmış, bu mahkemenin yasal düzenlemeyle kapatılması sonrası İstanbul 18'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen yargılamaların ardından 12 Nisan 2017'de tüm sanıklar beraat etmişti.

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Fetullahçı Terör Örgütü, İstanbul, Yargıtay, Savcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Odatv davasına bakan eski hakim ve savcıların yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


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