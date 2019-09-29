Son Dakika Haberleri: Ödemiş'te paraşüt kazası: 1 ölü
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Ödemiş'te paraşüt kazası: 1 ölü

18 dakika önce

İzmir'in Ödemiş ilçesinde atlayıştan kısa süre sonra paraşütünün önü kapanan kişi hayatını kaybetti.

Ödemiş'te paraşüt kazası: 1 ölü, System.String[]

İzmir'in Ödemiş ilçesinde atlayıştan kısa süre sonra paraşütünün önü kapanan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 20 yıldır paraşüt sporu yapan Gürbüz Candemir ( 63), Bozdağ Yaylası'nda atlayışından kısa süre sonra paraşütünün önü kapandı.

20 metrelik uçuruma yuvarlanan Candemir ağır yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Candemir'i Tire Devlet Hastanesine kaldırdı.

Burada tüm müdahaleye rağmen Candemir hayatını kaybetti.

Cenaze, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilecek.

Gürbüz Candemir, Ödemiş, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 10:28 Kaynak: AA
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