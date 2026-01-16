Odessa\'da Türk Gemisine İHA Saldırısı

Odessa'da Rusya'nın insansız hava aracı saldırısında vurulan Türk şirketine ait "Ata Voyager" adlı gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçerken havadan görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre, Panama bayraklı Türk şirketi Ocean Tankers'a ait "Ata Voyager" adlı tanker, 12 Ocak tarihinde Odessa bölgesindeki bir limanda bitkisel yağ yüklemek için sıra beklediği sırada Rusya'ya ait insansız hava aracı (İHA) tarafından hedef alındı. Saldırı sonucu gemide görevli bir personel kolundan yaralandı. Ukrayna Savunma Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, 12 Ocak akşamı Odessa bölgesindeki limanlara yönelik Rusya tarafından gerçekleştirilen saldırı girişimlerinde toplam 8 insansız hava aracının tespit edildiği; bunlardan 6'sının hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği belirtildi. Ancak düşürülemeyen 2 İHA'nın sivil gemilere isabet ettiği bildirildi. Saldırıda, bitkisel yağ yüklemek için limana girmeyi bekleyen "Ata Voyager" tankerinin yanı sıra, San Marino bayraklı ve tahıl taşıyan "Blue Bead" isimli geminin de hasar gördüğü kaydedildi. - İSTANBUL