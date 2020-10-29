ODTÜ'lü Aslı "kuşkonmaz" üretimiyle ihracatçı oldu - Son Dakika

ODTÜ'lü Aslı "kuşkonmaz" üretimiyle ihracatçı oldu

29.10.2020 10:59
ODTÜ'lü Aslı

İş gezisi sırasında yurt dışında lezzetinden etkilendiği kuşkonmaz bitkisinin üretimine başlayan kadın girişimci Aslı Aksoy, birlikte çalıştığı kadınların desteğiyle üretim kapasitesini 5 yılda 100 kat artırdı.

İş gezisi sırasında yurt dışında lezzetinden etkilendiği kuşkonmaz bitkisinin üretimine başlayan kadın girişimci Aslı Aksoy, birlikte çalıştığı kadınların desteğiyle üretim kapasitesini 5 yılda 100 kat artırdı.

İstanbul'da bir gıda firmasında pazarlama müdürü olarak çalışırken New York'ta iş gezisinde tattığı kuşkonmazla hayatı değişen, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İşletme Bölümünden mezun ve Koç Üniversitesinde yüksek lisanını tamamlayan 40 yaşındaki Aksoy, kariyerini bırakıp memleketi Muğla'ya yerleşti.

İlk etapta 2,5 dönümlük bir arazide üretime başlayan ve sonuçlardan memnun kalan Aksoy, mahalleli kadınların da desteğiyle üretim kapasitesini önce 20 dönüme, ardından da 40 dönüme çıkardı.

Yılda yaklaşık 20 tonluk üretim kapasitesine ulaşan Aslı Aksoy, ortağı Buğra Türker ile Antalya'nın Aksu ilçesinde Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Boztepe Tarım İşletmesinden 210 dönümlük yer daha kiraladı.

İlk başta 2,5 dönüm arazide başladığı üretim kapasitesini 5 yılda 100 kat artırarak 250 dönüme çıkaran Aksoy, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesine ihracat yapmayı hedefliyor.

Aksoy, AA muhabirine, İstanbul'daki kariyeri süresince, aklında hep memleketine dönmek ve köylü kadınlarla katma değeri yüksek bir ürün yetiştirmek olduğunu söyledi.

Bu hayalini de kuşkonmazla gerçekleştirdiğini anlatan Aksoy, "İstanbul'da tekstil ve gıda sektörlerinde 13 yıl üst yönetici olarak çalıştım. Aklımın bir köşesinde, kurumsal hayatın karmaşasından çıkıp, memleketime dönüp kadın emeğini de işin içerisine aktif şekilde katacak bir üretim modelinin hayalini kuruyordum." dedi.

Başarı kadınların desteği ile geldi

İlk etapta 2015 yılında küçük bir arazide başladığı üretim kapasitesini zamanla artırdığını aktaran Aksoy, arkasına aldığı kadınların desteğiyle kısa sürede başarının geldiğini dile getirdi.

Aksoy, kuşkonmazın her aşamasında kadınların emeği olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Toprağa müthiş bir saygım olsa da gerçekten onların bilgisi, onların emeğiyle iş şekillenmeye başladı. Bütün üretim alanımızı organik üretim esaslarına göre revize ettik, sertifikamızı da aldık. Bu yıl üretim alanını daha da büyütmeye karar verdim ve arazi arayışına girdim. TİGEM'den arazi buldum. Sonuçta 250 dönümlük bir üretim kapasitesine ulaşacağız. Türk sofralarında çok bilinmeyen kuşkonmaz, özellikle Avrupa'da büyük ilgi görüyor. İhracatta önemli fırsatlar sunuyor. Singapur, Almanya ve Hollanda'ya ilk deneme sevkiyatlarımızı gerçekleştirdik. Talepler var. Bunun için de önce üretim alanlarının büyümesi ve ürünün artması gerekiyor. İyi tarım üretim esaslarına göre üretilmiş ürünleri, Avrupa'nın kalbine göndermeyi hedefliyorum."

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, İstanbul, Tarım, Kadın, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ODTÜ'lü Aslı 'kuşkonmaz' üretimiyle ihracatçı oldu - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Prim borçları nedeniyle emekli olamayanlara büyük fırsat! Yapılandırma için 2 ayınız var Apartmanın otoparkında bulunan bir buçuk metrelik yılanın yakalanma anı kamerada Son dakika! Ermenistan 1. Ordu Komutan Yardımcısı Albay Artur Sarkisyan öldürüldü Manavgat'ta defne yaprağından 5 milyon lira gelir bekleniyor ABD'den S-400 tehdidi: Türkiye'ye yaptırımlar kesin olarak düşünülüyor Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden bir araya gelecek Polis memuru, komşusunu 5 kurşunla öldürdü İmamoğlu, İstanbul'daki korona toplantısına neden davet edilmedi? Bakan Koca, ilk kez konuştu
Son Dakika: Cumhuriyet'in 97. kuruluş yıl dönümü nedeniyle devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret ediyor Son Dakika: Cumhuriyet'in 97. kuruluş yıl dönümü nedeniyle devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret ediyor         
11:04
Otoyol ve köprülere Otoyol ve köprülere "dinamik fiyatlandırma" modeli geliyor: Geçişler ucuzlayacak         
09:51
İmamoğlu, koronaya yakalanmadan iki gün önce apandisit ameliyatı olmuş İmamoğlu, koronaya yakalanmadan iki gün önce apandisit ameliyatı olmuş         
09:47
Cumhuriyet Bayramı'na damga vuran görüntü: Karton toplayıcıları arabalarını Türk bayraklarıyla süsledi Cumhuriyet Bayramı'na damga vuran görüntü: Karton toplayıcıları arabalarını Türk bayraklarıyla süsledi         
09:34
Trump'ın miting alanı üzerinde uçan özel uçak, F-16 ile hava sahası dışına çıkarıldı Trump'ın miting alanı üzerinde uçan özel uçak, F-16 ile hava sahası dışına çıkarıldı         
04:29
Korona tedavisinde çığır açacak araştırma! Herkesin evinde olan Aspirin virüsün düşmanıymış Korona tedavisinde çığır açacak araştırma! Herkesin evinde olan Aspirin virüsün düşmanıymış         
00:14
Hagi mi, Alex mi? Fenerbahçe efsanesi Emre Belözoğlu, klişe soruda herkesi ters köşeye yatırdı Hagi mi, Alex mi? Fenerbahçe efsanesi Emre Belözoğlu, klişe soruda herkesi ters köşeye yatırdı         
23:39
İran lideri Hamaney, Macron'un tavrını İran lideri Hamaney, Macron'un tavrını "ahmakça" olarak nitelendirdi         
21:35
Camiye giren çocukların namaz kılan imamın sırtına çıkıp oyun oynaması yürekleri ısıttı Camiye giren çocukların namaz kılan imamın sırtına çıkıp oyun oynaması yürekleri ısıttı         
20:38
Akılalmaz olay! Horoz dövüşü baskınına giden polis, horoz tarafından öldürüldü Akılalmaz olay! Horoz dövüşü baskınına giden polis, horoz tarafından öldürüldü         
19:38
Karabağ'da ateşkesi bozan Ermenistan'dan intikam alındı! Azerbaycan, hedefleri SİHA'larla böyle vurdu Karabağ'da ateşkesi bozan Ermenistan'dan intikam alındı! Azerbaycan, hedefleri SİHA'larla böyle vurdu         
19:01
Kaza yapan sürücüden hız sorusuna pişkin yanıt: 500 kilometre hızla geliyordum Kaza yapan sürücüden hız sorusuna pişkin yanıt: 500 kilometre hızla geliyordum         
17:41
Anaokulu öğretmeni genç kız Anaokulu öğretmeni genç kız "Sadece sevdim" diye not bırakıp hayatına son verdi         
17:04
Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin marketlerinde Fransız ürünleri raflardan kaldırıldı Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin marketlerinde Fransız ürünleri raflardan kaldırıldı         
15:55
İnşaatta elleri ve ayakları bağlı bulunan kız itiraf etti: Her şeyi kendim planladım İnşaatta elleri ve ayakları bağlı bulunan kız itiraf etti: Her şeyi kendim planladım         
12:45
Gözaltına alınan kadının iç çamaşırından uyuşturucu ve hassas terazi çıktı Gözaltına alınan kadının iç çamaşırından uyuşturucu ve hassas terazi çıktı         
12:14
Turizm sektöründen istifa edip Manisa'ya yerleşen girişimci hem kendi hem de köylünün hayatını değiştirdi Turizm sektöründen istifa edip Manisa'ya yerleşen girişimci hem kendi hem de köylünün hayatını değiştirdi         
11:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2020 11:27:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ODTÜ'lü Aslı "kuşkonmaz" üretimiyle ihracatçı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei