 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Odun almak için girdiği kerpiç ev yaşlı kadına mezar oldu - Son Dakika

Odun almak için girdiği kerpiç ev yaşlı kadına mezar oldu

Hatay'da şiddetli yağış sonrası çöken tek katlı metruk kerpiç ev 65 yaşındaki yaşlı kadının üzerine çöktü. Molozların altından çıkarılan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

01.12.2023 - 09:23,
Abone Ol

Hatay'da şiddetli yağış sonrası tek katlı metruk kerpiç ev çöktü. O sırada odun alan 65 yaşındaki yaşlı kadın molozun altında kaldı. Ekipler ve vatandaşlar tarafından kurtarılan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

ODUN ALMAYA GİTTİ, CAN VERDİ

Olay, Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşayan 65 yaşındaki Nur Hüda Doğru, evinin yanında bulunan tek katlı kerpiç eve girerek odun almak istedi. Şiddetli yağışın etkilisiyle ev çökünce yaşlı kadın molozun içerisinde kaldı. Ekiplerin ve vatandaşların çalışmasıyla kurtarılan yaşlı kadın, hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Doğru, hayatını kaybetti. Doğru'nun cenazesi yaşadığı mahallenin mezarlığına defnedildi.

Odun almak için girdiği kerpiç ev mezarı oldu

"DUVAR ÜZERİNE ÇÖKTÜ"

Yaşlı kadının odun almak için metruk eve girdiği esnada duvarın üzerine çöktüğünü ifade eden Hayrettin Doğru, "Benim yengem odun çekmeye geçtiği zaman duvar üstüne çöktü. Çocuklarımız için korkuyoruz. İki gün önce aşırı yağmur yağdı, ev çöktü. Bir an önce bu enkazın kaldırılmasını istiyoruz" dedi.

Odun almak için girdiği kerpiç ev mezarı oldu
Odun almak için girdiği kerpiç ev mezarı oldu
Odun almak için girdiği kerpiç ev mezarı oldu
Kaynak: İHA

Antakya, Hatay, Hava Durumu, Kaza, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Odun almak için girdiği kerpiç ev yaşlı kadına mezar oldu - Son Dakika


12:11
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapacak
12:03
Fidan öğretmen dekolteyi iyice abarttı! Videoya düştüğü not da hayli iddialı Fidan öğretmen dekolteyi iyice abarttı! Videoya düştüğü not da hayli iddialı
11:55
Tarihi hezimet sonrası İrfan Can Kahveci'nin neden çıldırıp tribüne koştuğu ortaya çıktı Tarihi hezimet sonrası İrfan Can Kahveci'nin neden çıldırıp tribüne koştuğu ortaya çıktı
11:37
Apple, Türkiye fiyatlarına zam yaptı! En pahalı iPhone 100 bin TL Apple, Türkiye fiyatlarına zam yaptı! En pahalı iPhone 100 bin TL
11:31
Trabzon'da denizde kaybolan liseli gençlerden birinin cansız bedeni bulundu Trabzon'da denizde kaybolan liseli gençlerden birinin cansız bedeni bulundu
11:30
Oyuncu Mehmet Esen, CHP'den belediye başkanlığı aday adayı oldu Oyuncu Mehmet Esen, CHP'den belediye başkanlığı aday adayı oldu
11:22
İsrail, Gazze'deki sivil halkı yönlendirdiği Han Yunus'u da savaş alanı ilan etti İsrail, Gazze'deki sivil halkı yönlendirdiği Han Yunus'u da savaş alanı ilan etti
11:06
Dolar/TL 28,93 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL 28,93 seviyesinden işlem görüyor

Son Dakika
12:11 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapacak
12:03 Fidan öğretmen dekolteyi iyice abarttı! Videoya düştüğü not da hayli iddialı
11:55 Tarihi hezimet sonrası İrfan Can Kahveci'nin neden çıldırıp tribüne koştuğu ortaya çıktı
11:37 Apple, Türkiye fiyatlarına zam yaptı! En pahalı iPhone 100 bin TL
11:30 Oyuncu Mehmet Esen, CHP'den belediye başkanlığı aday adayı oldu
11:31 Trabzon'da denizde kaybolan liseli gençlerden birinin cansız bedeni bulundu
11:22 İsrail, Gazze'deki sivil halkı yönlendirdiği Han Yunus'u da savaş alanı ilan etti
11:06 Dolar/TL 28,93 seviyesinden işlem görüyor
11:01 ''Servis arızalandı beni gönderdiler'' yalanıyla 2 kız çocuğunu kaçırmak istedi
11:03 'Fatih Terim Fonu' davasında eski futbolcu Semih Kaya tanık olarak zorla getirilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2023 12:35:45. #1.13#
SON DAKİKA: Odun almak için girdiği kerpiç ev yaşlı kadına mezar oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement