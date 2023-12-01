Odun almak için girdiği kerpiç ev yaşlı kadına mezar oldu

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Hatay'da şiddetli yağış sonrası tek katlı metruk kerpiç ev çöktü. O sırada odun alan 65 yaşındaki yaşlı kadın molozun altında kaldı. Ekipler ve vatandaşlar tarafından kurtarılan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

ODUN ALMAYA GİTTİ, CAN VERDİ

Olay, Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşayan 65 yaşındaki Nur Hüda Doğru, evinin yanında bulunan tek katlı kerpiç eve girerek odun almak istedi. Şiddetli yağışın etkilisiyle ev çökünce yaşlı kadın molozun içerisinde kaldı. Ekiplerin ve vatandaşların çalışmasıyla kurtarılan yaşlı kadın, hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Doğru, hayatını kaybetti. Doğru'nun cenazesi yaşadığı mahallenin mezarlığına defnedildi.

"DUVAR ÜZERİNE ÇÖKTÜ"

Yaşlı kadının odun almak için metruk eve girdiği esnada duvarın üzerine çöktüğünü ifade eden Hayrettin Doğru, "Benim yengem odun çekmeye geçtiği zaman duvar üstüne çöktü. Çocuklarımız için korkuyoruz. İki gün önce aşırı yağmur yağdı, ev çöktü. Bir an önce bu enkazın kaldırılmasını istiyoruz" dedi.