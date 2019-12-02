Son Dakika Haberleri: Odun yüklü traktör evin bahçesine düştü: 1 ölü
Son Dakika Güncel Odun yüklü traktör evin bahçesine düştü: 1 ölü - Son Dakika

Odun yüklü traktör evin bahçesine düştü: 1 ölü

6 saat önce

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bir evin bahçesine düşen odun yüklü traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Odun yüklü traktör evin bahçesine düştü: 1 ölü, System.String[]

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bir evin bahçesine düşen odun yüklü traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mevlüt Yılmaz'ın kullandığı odun yüklü traktör, Gündoğan Mahallesi'nde bir evin bahçesine düştü.

Kazada, sürücü Yılmaz hayatını kaybetti.

Mevlüt Yılmaz, Koçarlı, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:40 Kaynak: AA
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