Odunlukta yaşayan yaşlı adama belediye ve Kızılay sahip çıktı - Son Dakika

Odunlukta yaşayan yaşlı adama belediye ve Kızılay sahip çıktı

Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesinde evi olmadığı için odunlukta yaşayan 65 yaşındaki Ali Ayyıldız'ın sıcak yuvaya kavuşması için belediye ve Kızılay yardım elini uzattı.

Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesinde evi olmadığı için odunlukta yaşayan 65 yaşındaki Ali Ayyıldız'ın sıcak yuvaya kavuşması için belediye ve Kızılay yardım elini uzattı.

Josef de Souza'dan sonra eski Fenerbahçeli Jensen de koronavirüse yakalandı
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti

İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki Kilimli Mahallesi'nde ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtan Türk Kızılay Muradiye Şubesi ekipleri, Ayyıldız'ın bir odunlukta yaşadığını fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari ve Kızılay ekipleri, köye giderek Ayyıldız'ı yaşadığı yerde ziyaret etti.

Temel ihtiyaçları karşılanan ve sağlık kontrolleri yapılan Ayyıldız için belediye, Kızılay ve hayırseverlerin desteğiyle odunluğun yerine ev yapılması için çalışma başlatıldı.

"Yaşanacak yer değil"

Çaldıran Belediye Başkanı Ensari, Kızılay ekiplerinin çalışması sırasında fark edilen Ayyıldız'ın sıcak yuvaya kavuşması için gereken her şeyin yapılacağını söyledi.

Kışa girmeden evi tamamlayacaklarını belirten Ensari, "Keşke daha önceden bizlere ulaşsaydı. Kaldığı yer yaşanacak gibi değil. Ali amcamızın ihtiyaçlarını belediye olarak karşılayacağız. Aynı zamanda gıda yardımı da yapıldı. Evinin temeline başladık. Çevre düzeninden bahçe duvarına kadar her şeyiyle ilgileneceğiz." diye konuştu.

Türk Kızılay Muradiye Şube Koordinatörü Selçuk Yay da Ayyıldız'ın zor şartlarda hayatını sürdürdüğünü ifade ederek, "Belediye başkanımız amcamızın yardımına koştu, durumuna duyarsız kalmadı. Mahalleye gelerek durumu değerlendirdik. Türk Kızılay ve Çaldıran Belediyesi olarak amcamıza bahçeli bir ev yapacağız." ifadelerini kullandı.

"Çok mutluyum"

Ayyıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devletin, belediyenin ve hayırseverlerin kendisine yardım eli uzattığını söyledi.

Yeni eve kavuşacağı için mutlu olduğunu dile getiren Ayyıldız, "Devletimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Çok heyecanlı ve mutluyum. Benim de artık sıcak bir yuvam olacak. Vefat ettikten sonra da bu evin Kur'an kursu olarak kullanılmasını istiyorum." dedi.

Ali Ayyıldız, Çaldıran, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 14:33 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Odunlukta yaşayan yaşlı adama belediye ve Kızılay sahip çıktı - Son Dakika

Son Dakika

20:57 Josef de Souza'dan sonra eski Fenerbahçeli Jensen de koronavirüse yakalandı 20:56 Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi 20:34 Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti 17:41 "Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu 16:57 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor 15:00 Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı 14:47 Faizlerin düşürülmesiyle 19 günde geçen yılın tamamından daha fazla konut kredisi kullanıldı 14:44 Sakarya'da cemaati küstüren imamın görev yeri değişecek 14:40 Baş ağrınızın nedeni diş sıkma olabilir 14:11 İrem Derici'den yakışıklı oyuncu Michele Morrone'ya olay yorum: Boy boy çocuklarımız olacak 13:00 Evinin bodrumunda odun ararken tahtaya yapışmış iskelet buldu: Böyle bir şey ilk kez görüyorum 11:20 Transferin gözde ismi Mert Hakan Yandaş, tepkiler sonrasında Twitter hesabını kapattı 10:42 Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı 08:54 Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti 08:16 Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
Josef de Souza'dan sonra eski Fenerbahçeli Jensen de koronavirüse yakalandı
20:57
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
20:55
Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti
20:34
Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, gözlük mağazası açtı
20:20
Arazi anlaşmazlığı kavgasında polis memuru hayatını kaybetti
20:19
İran'da ikinci dalga! Günlük koronavirüs vefat sayısı rekor kırdı
20:16
Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit edildi
20:04
YKS'de çıkan "Hacıvat Karagöz Neden Öldürüldü" sorusunu filmin senaristi bile çözemedi
20:00
Arthur'u Juventus'a 82 milyon euroya satan Barcelona, Pjanic'i 65 milyon euroya transfer etti
19:57
Maske uyarısı yapan doktorlar, hasta ve yakınları tarafından darp edildi
19:27
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 21:07:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Odunlukta yaşayan yaşlı adama belediye ve Kızılay sahip çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]