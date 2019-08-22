Odunpazarı Belediyesi Alpu Belediyesi'nin tesislerinde kilit taş üretecek

Odunpazarı Belediyesi ve Alpu Belediyesi arasında, Alpu Belediyesine ait Beton Parke Kilit Taş Üretim Tesisinin Odunpazarı Belediyesi tarafından kullanılması için protokol imzalandı. Protokole göre Odunpazarı Belediyesi Alpu Belediyesi'nin Beton Taş Kilit Taş Üretim Tesis ve ekipmanlarını kullanarak kilit taşı üretecek, karşılığında ise Alpu Belediyesi'ne kilit taş verecek.



Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güler'in katıldığı protokol töreni Başkan Kurt'un makamında gerçekleşti. Odunpazarı Belediyesi ve Alpu Belediye arasında imzalanan bu protokol 5 yıl geçerli olacak. Protokol kapsamında Beton Taş Kilit Taş Üretim Tesis ve ekipmanları Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Şantiyesinde Odunpazarı Belediyesi'nin belirlediği yerde çalıştırılacak. Odunpazarı Belediyesi, ürettiği mal ve mamüller karşılığında Alpu Belediyesi'ne 2019 yılı için 10 bin metrekare, 2020 yılı için 12 bin metrekare, 2021 yılı için 15 bin metrekare, 2022 yılı için 17 bin metrekare ve 2023 yılı için 20 bin metrekare kilit taşı verecek. Alpu Belediyesi ise bunun dışında herhangi bir bedel talep etmeyecek.



"İsrafı engelleyen bir uygulama"



Bu protokolün belediyeler arası dayanışmanın bir örneği olduğunu söyleyen Başkan Kurt, "Alpu Belediyesi ile yapmış olduğumuz bu protokolle mülkiyeti Alpu Belediyesi'nde olan Kilit Taş Üretim Tesislerini Odunpazarı Belediyesi'nin kullanması üzerine bir anlaşma yaptık. Bu anlaşmaya göre Alpu'da bulunan tesisi Eskişehir'e getirdik, kurduğumuz alanda taş üretimine başlayacağız. Bu ürettiğimiz taşların 2019 yılı için 10 bin metrekaresini Alpu Belediyesine vereceğiz. Dolayısı ile biz, kendi taşımızı üretmiş olacağız. Alpu Belediyesi de atıl duran milli servet pozisyonundaki, koca işletmeyi çalışır duruma getirecek" dedi.



"Halka hizmet biran önce olacak"



Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güler, Başkan Kurt'a kendilerine verdikleri destek için teşekkür etti. Alpu Belediyesine ait BS25 model kilit taş fabrikasının atıl durumda olduğunu ifade eden Güler, "Hem maliyetlerden kazanmak hem de atıl durumda olan bir makinemizi de kullanılabilir bir duruma getirmek ve her iki belediyemizin de ihtiyaçlarının karşılanması için böyle bir girişimde bulunduk. Umarım hem Alpu ilçemiz hem de Odunpazarı ilçemiz için iyi olur. Seri üretim olacak ve halka hizmet biran önce olacak. Kazım Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - ESKİŞEHİR