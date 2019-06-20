Odunpazarı'nda festival coşkusu devam ediyor

Festivalde sanatçılar çalışmalarına aralıksız devam ederken, eserler de şekillenmeye başladı. Vatandaşların yoğun ilgisi festivalin 4'üncü gününde de devam etti. Bir süre sanatçıların çalışmalarını izleyen vatandaşlar, sanatçılardan çalışmaları ile ilgili bilgi aldı. Festival alanında bulunan hediyelik eşyaların satıldığı, ahşap ustalarının çalışmalar yaptığı stantları da gezen vatandaşlar, alışveriş yapmayı da ihmal etmedi. 2 si yabancı 8'i yerli olmak üzere 10 sanatçı ve bilim insanının katıldığı 5'inci Uluslararası Ahşap Heykel Festivali'nde, müzik dinletileri devam etti. Festivale İran'dan katılan Nasrin Yousefi ve Esfandyar Moradpour, Ahşap Heykel Festival'inin farklı sanatçıları ve teknikleri bir araya getirdiğini belirterek, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür etti.

"HEYKELTRAŞLARIN BİR ARAYA GELMESİ İÇİN EN İYİ YER"

Festivale İran'dan katılan Nasrin Yousefi, Ahşap Heykel Festivali'nde olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Festivalin heykeltraşların bir araya gelmesi için en iyi yer olduğunu belirten Yousefi, festivalde farklı heykel, çalışma, teknik ve hatta materyal gördüklerini vurguladı. Festivalin tüm bu çalışmaları daha iyi yapabilmek, ilham verebilmek için çok faydalı olduğunu ifade eden Yousefi, "Bu kadar farklı teknikle çalışan, farklı eserler yapan heykeltraşın özellikle bir festivalle bir araya getirilmesini çok ciddiye alıyorum.Birbirinden farklı insanların büyük bir istekle çalışması bana ilham veriyor" dedi. Eskişehir'e ilk kez geldiğini dile getiren Yousefi, Eskişehir'i çok beğendiğini söyledi.

"ODUNPAZARI'NI ÇOK SEVDİM, UMARIM BİR GÜN GELİP BURAYA YERLEŞİRİM"

İran'lı sanatçı Esfandyar Moradpour ise Türkiye'de ilk kez Ahşap Heykel Festivali'ne katıldığını

söyledi. Daha önce Almanya, Danimarka, Fillandiya, Rusya ve Çin'de yapılan Ahşap Heykel

Festivaline katıldığını dile getiren Moradpour, festivalin çok iyi organize olduğunu ifade etti. Moradpour, "10 heykeltraş ile burada heykel yapıyoruz. Aramızda Eskişehir'den öğrenciler de var. Onlarla beraber heykel yapmamız, onlar için çok önemli. Onlar bizden biz de onlardan bir şeyler öğreniyoruz. Belediye Başkanı Kazım Kurt'a çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Daha önce Türkiye'ye geldiğini söyleyen Moradpour, ancak Eskişehir'e ilk defa geldiğini kaydetti."Diğer illerde deniz, gezilecek çok yer var. Burada deniz yok ama gezilecek çok yer var. Ben, Odunpazarı'nın eski bir mahalle olduğunu sandım. Odunpazarı'nı çok güzel korumuşlar. Burayı gelecek nesillerle göstermek gerekiyor. Burada sadece bugün yok, geçmiş nesillerde var. Bu nedenle buraları beslemek lazım, festivaller yapmak lazım. Bu festivaller diğer şehirlere ve ülkelere Odunpazarı'nı tanıtacak" diyen Moradpour, festivalde demokrasi ve özgürleri temalı bir eser yaptığını vurguladı. Moradpour, "Gelecek nesiller demokrasi ve özgürlüklerin bizim için ne kadar önemli olduğunu bilsin, bu ülkeye demokrasi gelsin istedim. Eskişehir'i Odunpazarı'nı çok sevdim, umarım bir gün gelip buraya yerleşirim" şeklinde konuştu.

FESTİVAL 23 HAZİRAN'DA SONA ERECEK

Müzik dinletileri, konserler, halk dansları ve modern dans gösterilerinin yapılacağı festivalde,

21 Haziran 2019 Cuma Günü (yarın) saat 14.00'de Odunpazarı Belediyesi ve Eldem Kültür ve Sanat Vakfı ortaklığı ile düzenlenen workshoplara devam edilecek. Bağlama, duduk, kaval ve vurmalı çalgıların tanıtılacağı workshoplarda kısa dinletiler de olacak. 22 Haziran 2019 Cumartesi Günü de festival heyecanı devam edecek. Saat 14.00'de Kemal Zeytinoğlu Caddesi'nde tornet etkinliği yapılırken, 16.00'da Şebnem Sezer, 17.00'de de Crew 2'6 konseri düzenlenecek. Odunpazarı Belediyesi bir geleneği daha devam ettirerek festival kapsamında

ağaç dikim etkinliği düzenleyecek. 23 Haziran Pazar Günü saat 13.00'de 75. Yıl Mahallesi'nde

gerçekleştirilecek olan fidan dikim etkinliği ile Odunpazarı Bölgesi'ne Demokrasi Ormanı kazandırılacak. Festival, 23 Haziran 2019 Pazar Günü saat 17.00'de Ahşap Eserler Galerisi'nde gerçekleşecek olan sergi ile sona erecek.