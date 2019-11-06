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Odunpazarı'ndan bilimsel eğitime katkı

7 saat önce

Odunpazarı Belediyesi, halk merkezlerinde Bilim ve Deney Etkinlikleri düzenlemeye hazırlanıyor.

Odunpazarı'ndan bilimsel eğitime katkı, System.String[]

Odunpazarı Belediyesi, halk merkezlerinde Bilim ve Deney Etkinlikleri düzenlemeye hazırlanıyor.


İlki Büyükdere Halk Merkezi'nde yapılacak olan bilim ve deney etkinlikleri, Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı tüm halk merkezlerinde düzenlenecek. Eğitimin bilimsel, laik ve kaliteli olması gerektiğine inanan Odunpazarı Belediyesi, halk merkezlerinde bilim ve deney etkinliKleri düzenlemeye hazırlıyor. Eskişehir Bilim Deney Merkezi işbirliği ile düzenlenecek olan etkinliklerin ilki, Büyükdere Halk Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Bütün halk merkezlerinde yapılacak olan Bilim ve Deney Etkinlileri'ne 7-14 yaş aralığında çocuklar katılabilecek. Büyükdere Halk Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan Bilim ve Deney Etkinlileri'ne kayıtlar 11 Kasım 2019 Pazartesi günü başlayacak. Çocuklarını Büyükdere Halk Merkezi'ndeki Bilim ve Deney Etkinlikleri'ne göndermek isteyen veliler, 25 Kasım Pazartesi gününe kadar Büyükdere Mahallesi Şehit İbrahim Özdamar Sokak (Gazipark Kız Apartı arkası) adresinde bulunan Büyükdere Halk Merkezi'ne kayıt yaptırabilecek. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir, Büyükdere, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:19 Kaynak: İHA
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