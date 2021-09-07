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OFF ROAD PİLOTLARI İZMİRLİLERE GÖRSEL ŞÖLEN YAŞATACAK - Son Dakika

OFF ROAD PİLOTLARI İZMİRLİLERE GÖRSEL ŞÖLEN YAŞATACAK

07.09.2021 15:49

DOKUZ Eylül Üniversitesi (DEÜ), İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'ncu yıldönümünde Kurtuluş Haftası Etkinlikleri kapsamında bir dizi etkinlik düzenleyecek.

DOKUZ Eylül Üniversitesi (DEÜ), İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'ncu yıldönümünde Kurtuluş Haftası Etkinlikleri kapsamında bir dizi etkinlik düzenleyecek. 11-12 Eylül'de Türkiye'nin en iyi Off Road pilotlarının katılacağı etkinlik, tüm İzmirlilere görsel bir şölen yaşatacak.

DEÜ, Kurtuluş Haftası Etkinlikleri kapsamında Tınaztepe Yerleşkesinde yeni oluşturulan Off- Road parkurunda Türkiye'nin en elit yarış pilotlarının kullandığı üst düzey 25 araç yarışacak. Etkinlik öncesinde tüm güvenlik önlemleri alınırken, gösteriye katılacak tüm araçlar da yüksek güvenlik donanımına sahip olacak. Hız ve engebeli parkurların yer aldığı, 2 gün boyunca tüm İzmirlilere büyük heyecan yaşatacak gösterileri binlerce kişinin izlemesi bekleniyor. DEÜ'nün düzenlediği spor etkinlikleri sadece Off- Road ile sınırlı kalmayacak. Yine 11-12 Eylül'de Tınaztepe Yerleşkesinde Atletizm müsabakaları, 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesinde yüzme yarışları, DEÜ Rektörlüğü Spor Salonu'nda eskrim mücadeleleri düzenlenecek. Ayrıca, DEÜ Paintball Sahası'nda eleme müsabakaları gerçekleştirilecek.

Kurtuluş Haftası Etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan Off Road etkinliği hakkında bilgilendirmelerde bulunan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Dokuz Eylül İzmir'imizin kurtuluşunun tarihi. Biz de bu kutlu ve mutlu günün adını taşıyan bir üniversite olarak, o gün ve devamındaki haftayı kapsayacak şekilde bir dizi etkinlik yapmayı planladık. Bu etkinliklerden biri Off Road yarışması. Bu etkinliğe Türkiye'den elit pilotların yarışacağı 25 üst düzey araç katılacak. Tınaztepe Kampüsümüzde düzenlediğimiz parkurda araçların üst düzey güvenliğini sağladık. Hem mensuplarımızdan hem de vatandaşlarımızdan birkaç bin kişinin katılımını hedefliyoruz. Böyle güzel bir günde etkinliğin üniversitemiz tarafından yapılıyor olmasının heyecanını hep birlikte yaşayacağız dedi.

Düzenlenen spor etkinliklerinin sadece Off Road ile sınırlı kalmayacağını dile getiren Prof. Dr. Nükhet Hotar, 9-10 Eylül düzenlenecek 'Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları Sempozyumu'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın online olarak katılacağının bilgisini verdi. Türkiye'nin ilk milli bayrak müzesi olma özelliğini taşıyan Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi'nin Kuruluş Yıldönümü etkinliği de gerçekleştireceklerini dile getiren Prof. Dr. Nükhet Hotar, Aynı hafta bir dizi sportif faaliyetlerimiz de olacak. Rektörlükteki salonumuzda eskrim karşılaşmaları olacak. Yine 15 Temmuz Sağlık Sanat Yerleşkemizde atletizm yarışmaları olacak. Geçen sene 9 Eylül'de Türkiye'nin ilk ve tek Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi'ni açmıştık. 8 Eylül'de de yıldönümü için bir etkinliğimiz olacak. Ayın 9'unda da Türkiye'yle çok uzun yıllardır hala belli konularda çözüme ulaşmamış sorunları yaşayan Yunanistan'daki ilişkileri değerlendiren uluslararası bir sempozyum yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın çevrimiçi katılacağı bu sempozyuma Milli Savunma Bakanı Sayın Hulisi Akar da katılacak. Ulusal ve uluslararası alanda konunun uzmanı birçok temsilcinin katılımıyla sempozyumu yapmış olacağız dedi.

İzmirlilere etkinliklere katılım çağrısında bulunan Prof. Dr. Nükhet Hotar, aşı kartı ya da son 48 saat içinde yapılmış PCR testi görme uygulamasının hayata geçirileceğini belirterek, İlkleri ve enleri yapmayı hedeflediğimiz üniversitemizde düzenlediğimiz Off Road yarışmasına gençlerimizin gelerek desteklemesi ve farkındalığın oluşması ayrıca önem taşıyor. Pandemi döneminde etkinlik açık alanda yapılacağı için bir sorun yaşanmayacağını ön görüyoruz. Aşı kontrolü ve PCR test kontrolleri yapılacak. Önümüzdeki süreçte hem öğrencilerimiz hem akademisyenlerimiz hem de herhangi bir faaliyet için kampüsümüze gelecek olan herkes için ya aşı kartı ya da son 48 saat içinde yapılmış PCR testini görmek durumunda olacağız. İlgili kamu otoriteleri ile YÖK'ün aldığı kararlar doğrultusunda öğrencilerimizin sağlığını güvenli hale getirebilmek için bu uygulamayı gerçekleştireceğiz dedi.

OFF ROAD PİLOTLARI İZMİRLİLERE GÖRSEL ŞÖLEN YAŞATACAK
OFF ROAD PİLOTLARI İZMİRLİLERE GÖRSEL ŞÖLEN YAŞATACAK
OFF ROAD PİLOTLARI İZMİRLİLERE GÖRSEL ŞÖLEN YAŞATACAK
OFF ROAD PİLOTLARI İZMİRLİLERE GÖRSEL ŞÖLEN YAŞATACAK

Türkiye, Tragger, İzmir, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OFF ROAD PİLOTLARI İZMİRLİLERE GÖRSEL ŞÖLEN YAŞATACAK - Son Dakika


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