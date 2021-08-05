OĞLU PKK TARAFINDAN KAÇIRILAN ANNE: GELİN AİLENİZE KAVUŞUN, CEZA YOK, HAPİS YOK - Son Dakika

ŞIRNAK'ta, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP binası önündeki eylemi bugün de devam etti. Oğlu Doğan için eylem yapan Hamidiye Arslan, örgütün kaçırdığı çocuklara seslenerek, 'Gelin ailenize kavuşun. Ceza yok, hapis yok' dedi.

Şırnak'ta çocukları ve yakınları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler, şehit ve gazi yakınları ile kadınlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde yürüyerek HDP il binası önüne geldi. Kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, burada 'Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP', 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez',? Türk-Kürt Kardeştir, PKK kalleştir? sloganları attı.

Terör örgütü PKK tarafından 6 yıl önce 14 yaşındayken kaçırılan oğlu Doğan için eyleme katılan Hamdiye Arslan, eylemlerini sürdürmeye kararlı olduklarını söyledi. Çocuklarının kaçırılmasından HDP'nin sorumlu olduğunu belirten Arslan, "6'ncı yılımı geride bıraktım, 7 yıldır oğlumun sesini duymadım, rengini görmedim. Umut ediyoruz ki çocuklarımızı sağ salim onların elinden kurtaracağız ve ailelerine teslim edeceğiz. İnşallah, Allah'ın izniyle devletimize güveniyoruz çocuklarımızı da getirip bize teslim edecek. Ayşegül Biçer ve diğerlerinin çocukları gelip ailelerine teslim oldu. Devletimiz ve Cumhurbaşkanımızın desteği ile bizimkilerde gelecekler. Biz bu darbeyi Kürtlerin elinden yedik. Hani biz Kürtlerin temsilcisiyiz diyenler. Biz de Kürt'üz. Biz de Müslümanız. Hiçbir dinde, devlette bu haksızlık yok. Bunlar çocuklarımızı alıp sattılar. Bizimkileri dağlara gönderdiler, kendi çocuklarını yabancı devletlere gönderdiler. Çocuklarımızı bize versinler. Devletimizde haklarımız var. Devletimiz bize birçok hak veriyor. Devletimizde her türlü kanun var ama onların kanunu yok. 7 yıldır çocuğumun sesini duymadım. Biz HDP'nin kapısında olacağız. Biz çocuklarımızı HDP'den istiyoruz. HDP yoksa çocukları da dağa götürmezler. HDP, PKK için çalışıyor. O çocuklarımızı alıp götürüyor. Gelin ailenize kavuşun. Ceza yok, hapis yok. Gelin. Direk evinize gelip oturacaksınız. Ailenizin yanına geleceksiniz? dedi.

'OĞLUMU İSTİYORUM'

7 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Metin için eyleme katılan Emine Üstek de, "Oğlumu HDP götürdü. Yaşadığım sürece HDP'nin kapısına geleceğim. Hastayım, ama buna rağmen oğlum gelene kadar buraya gelmeye devam edeceğim. Diyarbakırlı çocuklar gelip ailelerine kavuştu. Biz de bizimkilerin gelip bize kavuşmasını istiyoruz " diye konuştu.

Çocuklarının peşinde olduğunu belirten baba Ömer Üstek ise 'Çocuklarımızı bıraksınlar onları rahat bırakalım. Çocuklarımızı bırakmadıkları sürece peşlerinde olacağız. Yaşadığımız sürece çocuklarımızı sormaya devam edeceğiz. 6 yıldır ağız tadıyla bir bayram yaşayamadık. HDP ve PKK'ya söylüyoruz yeter artık bu çocukları öldürüp anaları ağlattığınız' ifadelerini kullandı.

'TERÖRÜ LANETLİYORUZ'

Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği Başkanı Hatice Atan ise, 'Diyarbakır'da 3 tane çocuğumuzun annelerin kavuşması Şırnak'ta, annelerimizde de bir umut oldu. Buradaki annelerimiz onların evlatlarına kavuştuğunu duyunca biz de burada daha çok mutlu ve umutluyuz. Artık dua ediyoruz. İnşallah Şırnak'taki annelerimizde bu duygu ve mutluluğu yaşarlar. Teyzelerimiz, annelerimiz evlatlarına kavuşuncaya kadar bu eylemimiz devam edecek. Görüyoruz, takip ediyoruz. Her şeyin başında terör örgütü ve terörün uzantısı çıkıyor. Burada biz gerçekten üzülüyoruz. Çünkü neyin altını kazsanız onlar çıkıyor. Ama onlar bilsin ki kadınlar artık seslerini yükseltiyor. ve bu bölgede de dünyada da terörü bitirecek kadınlarımız ve annelerimizdir. Terörü bir kez daha lanetliyoruz. HDP'yi bir kez daha lanetliyoruz. Kandil'e de meydan okuyoruz. Birkaç kişi de olsak al bayraklarımızla sesimizi duyurmaya devam edeceğiz. Evlatlar gelinceye kadar mücadelemiz devam edecek' dedi.

Yapılan açıklamalardan sonra aileler sloganlar atarak HDP il binası önünden ayrıldı.