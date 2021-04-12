Oğlu terör örgütü PKK tarafından kaçırılan anne, HDP İzmir İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı - Son Dakika

İzmir'de oğlu terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Sultan Çakır, evladına kavuşmak için HDP İzmir İl Başkanlığı önünde nöbet tutmaya başladı.

Torbalı ilçesinde oturan 48 yaşındaki Sultan Çakır, İzmir'deki HDP İl Başkanlığı önünde evladı için nöbetini sürdüren Muhbet Alemdağ'a katıldı.

Evladına sesini ulaştırmak için nöbete başlayan Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, 24 yaşındaki oğlu Ruhat Çakır'ın öğrenci olduğunu, 2017'de kaydını dondurarak çalışmaya başladığını söyledi.

Oğlunun terör örgütü tarafından kandırıldığını, bir anda kaybolduğunu, zorla götürüldüğünü düşündüğünü anlatan Çakır, şöyle konuştu:

"2017'de bir sabah 'Anne ben işe gidiyorum.' diye evden çıktı. Çıkış o çıkış, bir daha geri dönmedi, 4 yıl bitiyor neredeyse 5 yıl olacak. O günden sonra hiç haber almadık. Evden çıktığı günden bugüne kadar sesini hiç duymadım. Nerede olduğunu bilmiyorum. Babası, amcası araştırdı, 'Türkiye'de yok, olsaydı haberimiz olurdu' dediler. Sesimi duysun, gelsin. Ben de kardeşleri de amcaları da jandarma da arkasındayız. Bir kere sesini duyayım bana yeter. Benim Allah'tan istediğim budur. 4 yıldan daha uzun zamandır oğlumun sesini duymadım. Onun için ben buradayım."

HDP önündeki evlat nöbetine devam eden Muhbet Alemdağ da köyde çobanlık yaparken kaçırılan 25 yaşındaki oğlu Emrah'ı 7 yıldır aradığını belirterek "Ben oğlumun terör örgütünde olduğunu biliyorum. Bana telefon açtı, 'Ben Kobani'deyim, gel beni gör.' dedi. Gittim görüşmeme izin vermediler, bana göstermediler. Bunun sebebi kim? Bunun sebebi (Selahattin) Demirtaş. Demirtaş olmasaydı öyle olmazdı. O yaptı, bari geri göndersin." ifadelerini kullandı.