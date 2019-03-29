Son Dakika Haberleri: Oğluna Kitabı Sevdirmek İçin 1 Yılda 219 Hikaye Kitabı Okudu

Oğluna Kitabı Sevdirmek İçin 1 Yılda 219 Hikaye Kitabı Okudu

13 dakika önce

MANİSA'da 6 yaşındaki oğlu Barış'a kitap okuma alışkanlığı kazandırmak isteyen Melek Kahraman (36), 1 yılda 219 hikaye kitabı okudu.

Oğluna Kitabı Sevdirmek İçin 1 Yılda 219 Hikaye Kitabı Okudu, System.String[]
MANİSA'da 6 yaşındaki oğlu Barış'a kitap okuma alışkanlığı kazandırmak isteyen Melek Kahraman (36), 1 yılda 219 hikaye kitabı okudu. 

Sarıgöl'de oturan Melek Kahraman, Hüseyin-Sermin Tüfekçi Anaokulu'na giden oğlu Barış'a kitap sevgisi kazandırmak için geçen yıl Kütüphane Haftası'nda etkinlik başlattı. Kahraman, Barış ile birlikte geçen yıldan itibaren düzenli olarak Sarıgöl Halk Kütüphanesi'ni ziyaret ederek oğluna 1 yılda 219 hikaye kitabı okudu. Melek Kahraman, "Çocuklar, evde anne babaların kitap veya gazete okuduklarını gördüğünde okuma alışkanlığı kazanmakta. Ben 1 yılda 219 çocuk kitabı okudum. Oğlum da dinledi. Çok yararını gördüm. Artık sürekli kütüphaneye gitmeyi istiyor" dedi.

Sarıgöl Halk Kütüphanesi Müdürü Hatice Bulanık, 1 yılda 219 kitap okuyan anne Melek Kahraman ve oğlu Barış Kahraman'a çeşitli hediyeler verdi.

- Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:49 Kaynak: DHA

Kütüphane Haftası, Sarıgöl, Manisa, Güncel
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