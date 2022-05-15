Öğrenci taşıyan otobüs üst geçide takıldı - Son Dakika
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Öğrenci taşıyan otobüs üst geçide takıldı

15.05.2022 13:39
Öğrenci taşıyan otobüs üst geçide takıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde geziye gelen ilkokul öğrencilerini taşıyan tur otobüsü üst geçide takıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde geziye gelen ilkokul öğrencilerini taşıyan tur otobüsü üst geçide takıldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinden Tarsus'a gelen ilköğretim öğrencilerini taşıyan 80 ADC 023 plakalı tur otobüsü, Yüzbaşı Yaşar Caddesi'nde 3.50 metre yükseklik uyarısı bulunan üst geçide sıkıştı. Öğrencilerden 8'i hafif yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı öğrencilere müdahale etti. Polis tarafından trafiğe kapatılan yol, otobüsün çıkarılmasının ardından yeniden açıldı. - MERSİN

Öğrenci taşıyan otobüs üst geçide takıldı
Öğrenci taşıyan otobüs üst geçide takıldı

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Dörtyol, Mersin, Tarsus, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Öğrenci taşıyan otobüs üst geçide takıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Öğrenci taşıyan otobüs üst geçide takıldı - Son Dakika
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