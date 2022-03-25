ÖĞRENCİ VE FİRMALAR FUARDA BULUŞTU - Son Dakika
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ÖĞRENCİ VE FİRMALAR FUARDA BULUŞTU

25.03.2022 16:12

CUMHURBAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Ofisinin öncülüğünde, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Batı Karadeniz Kariyer Fuarı (BATIKAF) açıldı.

CUMHURBAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Ofisinin öncülüğünde, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Batı Karadeniz Kariyer Fuarı (BATIKAF) açıldı.Öğrenci ve mezunlar, fuarda firmaların insan kaynakları yetkililerinden iş ve staj için bilgi alabilecek.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin öncülüğünde, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen Batı Karadeniz Kariyer Fuarı açıldı. BAİBÜ Kültür ve Kongre merkezinde gerçekleştirilen fuarda 300'ün üzerinde firma stant kurarken, 17 üniversiteden 35 binden fazla öğrenci de katılım sağladı. Fuarla birlikte, gençlerin istihdam edilebilirliklerinin artırılmasına, iş ve staj imkanlarına erişimde fırsat eşitliğine olanak sağlanması amaçlıyor. Öğrenci ve mezunlar, fuarda firmaların insan kaynakları yetkililerinden iş ve staj fırsatları, kariyer imkanları gibi konularda bilgi alabilecek. Ayrıca çeşitli kişisel ve mesleki gelişim etkinliklerine, panellere, mülakat simülasyonlarına ve firmaların temsilcileriyle yapılacak mülakatlara katılabilecek. Yoğun ilginin olduğu fuar alanında zaman zaman izdiham yaşandı.

Fuarın açılışından konuşan Bolu Valisi Ahmet Ümit, fuarın 300'ün üzerinde stant kuran firma ve kayıt yaptıran 35 binden fazla öğrenci sayısıyla bölgenin en büyük kariyer fuarı olma özelliğini taşıdığını aktararak, fuar sayesinde gençlerin işverenlerle temas kuracağını, iş deneyimi kazanma imkanı bulacağını kaydetti.

'TÜRKİYE KÜRESEL GÜÇ OLMA YOLUNDA İLERLİYOR'

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun ise açılışta yaptığı konuşmada, "Artık Türkiye, bölgesel güç olmaktan çıktı, küresel güç olma yolunda ilerliyor sizlerden aldığımız güçle. İnşallah yapacağınız katkılarla geleceğin şekil veren ülkesi olacak bir Türkiye var. Şu anda da bu belirtileri ve emareleri yaşıyoruz. Bütün bunlar sizlerin ve bizlerin katkılarıyla fedakarlıkla olacak. Vatanımızı, devletimizi, dinimizi, ailemizi seviyoruz. Kesinlikle fedakarlık gerektiriyor. Bunu başardığımız sürece bin yıllık geçmişi, gelecek bin yıllara taşıyabiliriz, bundan en ufak bir şüphem yok." dedi.

Konuşmaların ardından BATIKAF'a katılarak sponsor olan firmalara teşekkür plaketleri verildikten sonra protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek fuarın açılışı gerçekleştirildi. Çeşitli salonlardaki kariyer buluşmalarıyla devam eden fuar, yarın sona erecek.

ÖĞRENCİ VE FİRMALAR FUARDA BULUŞTU
ÖĞRENCİ VE FİRMALAR FUARDA BULUŞTU
ÖĞRENCİ VE FİRMALAR FUARDA BULUŞTU

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Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Batı Karadeniz, Fuar, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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