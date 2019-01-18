Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Askerler İçin Atkı Ördü

Öğrenciler Askerler İçin Atkı Ördü

2 saat önce

Kırşehir'in Kaman ilçesinde İbn-i Sina Meleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, hazırladıkları proje kapsamında ördükleri atkıları Kilis'te görev yapan askerlere yolladı.

Öğrenciler Askerler İçin Atkı Ördü, System.String[]
Kırşehir'in Kaman ilçesinde İbn-i Sina Meleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, hazırladıkları proje kapsamında ördükleri atkıları Kilis'te görev yapan askerlere yolladı.

Okul öğrencileri ve idaresi tarafından hazırlanan "Atkılar El Emeği, Öğrenciler İyilik Meleği" projesi kapsamında Kilis Müşterek Özel Kuvvetler Komutanlığına gönderilmek üzere 161 öğrenci birer atkı ördü.

Kaman Kaymakamı Murat Girgin, kampanyayla ilgili gazetecilere, devletin kolluk kuvvetlerine her türlü imkanın sağladığını belirterek öğrencilerin sosyal sorumluluk anlamında hareket ettiğini söyledi.

Öğrencileri bu anlamlı davranışlarından dolayı tebrik eden Girgin, "Orada bulunan askerlerimizin kıyafet, yiyecek gibi hiçbir şeye ihtiyacı yok çünkü devletimiz tüm imkanları ile onların yanında. Onların sadece morale ve onlarla beraber olduğumuzu hissettirmemize ihtiyaçları var." dedi.

Proje de yer alan okul öğrencilerinden Ali Çelik ise her zaman Türk asker ve polisinin yanında olduklarını belirtti.

Asker kıyafeti giyen öğrenciler, kolilere koydukları atkıları Kilis Müşterek Özel Kuvvetler Komutanlığına teslim edilmek üzere kargo görevlilerine teslim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:01 Kaynak: AA

Sina, Kırşehir, Kaman, Kilis, Güncel
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