Öğrenciler Eğlenceli Günü Kutladı

DÜZCE (İHA) – Düzce Teyfik İleri İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Bahçeşehir Gençlik Merkezinde düzenlenen programda eğitici ve eğlenceli etkinliklerle dolu keyifli bir gün geçirdi.

Düzce Teyfik İleri İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Bahçeşehir Gençlik Merkezinde misafir edildi. Gerçekleştirilen program kapsamında öğrenciler, çeşitli etkinlikler ve oyunlarla dolu dolu bir gün geçirdi. Gün boyunca düzenlenen eğitici ve eğlenceli etkinliklerle öğrenciler keyifli anlar yaşarken, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılma imkanı buldu. Programın, öğrencilerin hem eğlenmelerine hem de birlikte vakit geçirerek sosyalleşmelerine katkı sağladığı belirtildi. Etkinlik sonunda öğrenciler, kendileri için hazırlanan programdan duydukları memnuniyeti dile getirirken, benzer etkinliklerin devam etmesi temennisinde bulunuldu. - DÜZCE