Öğrenciler gitti, Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü - TEKRAR - Son Dakika

ANADOLU Üniversitesi'nin yanı sıra Osmangazi ve Eskişehir Teknik üniversitelerinin bulunduğu, yaklaşık 70 bin örgün öğrencinin eğitim gördüğü Eskişehir'de, pandemi nedeniyle alınan uzaktan eğitim kararının ardından öğrenciler ev eşyalarını satarak kenti terk ediyor. Ev sahipleri ve öğrenciler arasında sözleşme sorunları yaşanırken, özellikle üniversitelere yakın mahallerde kiralık ev ilanları arttı. Kiracı bulmakta güçlük çeken ev sahipleri ise 1200 TL'ye varan kiraları 800 TL'ye kadar düşürmek zorunda kaldı.Öğrenci kenti olan Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi, Osmangazi Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi, bu yılki eğitim- öğretim güz döneminin uzaktan eğitimle yapılmasına karar verdi. Bu nedenle farklı şehirlerde yaşayan ve Eskişehir'de üniversite eğitimi alan öğrenciler evlerini boşalttı. Birçoğu evlerindeki eşyaları ikinci el alım- satım yapan dükkanlara satarak kentten ayrıldı. Bu nedenle özellikle üniversitelere yakın mahallerde 'kiralık ev' ilanları arttı.'EV SAHİPLERİ VE ÖĞRENCİLER ARASINDA ANLAŞMAZLIKLAR YAŞANIYOR'Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik, üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesi nedeniyle öğrencilerin evlerini boşalttığını ve bu nedenle bazı ev sahipleri ile öğrenciler arasında anlaşmazlıklar yaşandığını söyledi. Öğrencilerin oturduğu evlerin boşalması nedeniyle kiralık ev sayısında artış yaşandığına dikkat çeken Çelik, "Üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesi nedeniyle şehrimiz bir sessizlik içerisine girdi. Eskişehir'de 3 üniversitemiz var. Açıköğretim için gelenlerle birlikte 160 bin civarında da okuyan öğrencimiz var. Aileleri ile birlikte 200 bin kişi ediyor. Şu anda öğrencilerin gelmemesi ile birlikte şehre bir sessizlik hakim oldu. Evlerimiz boş kaldı. Ev sahipleri ve öğrenciler arasında da bazı anlaşmazlıklar yaşanıyor. Bunlarla ilgili şikayetler alıyoruz. Ailelerin dar bütçeleriyle çocuklarını okuttuklarını biliyoruz. Bundan dolayı boş evlere kira vermek istemiyorlar. Böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Kış geliyor ve bu evlerin yakıtları, aidatları ödenmeye devam ediyor. Vatandaşlar, 'Biz öğrencilere güvenerek yatırım yaptık, kredi çektik' diyorlar. Kiralarda bir düşme görüyoruz. Evlerin, yurtların boş olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı bir kaos yaşanıyor" dedi.'YARI KİRA ALAN VAR'Bazı ev sahiplerinin öğrencilere destek olmak için yarı oranında indirim yaptığını ya da bir süreliğine kira almadığını anlatan Çelik, "Öğrencilere yardımcı olanlar da var. Kimileri kirasını almıyor. Eskişehir'de kiraya verilebilecek ev sayısı bir hayli fazla ama şu anda kiralık evlere talep yok. Eskiden bizi başka şehirlerden arayıp, kiralık ev bulamamız için ricacı olurlardı" diye konuştu.'EV KİRALARI 1200 LİRADAN 800 LİRAYA DÜŞTÜ'Emlak danışmanı Melih Karabıçak da öğrencilerin evlerini boşaltmasının ardından kiralık ev fiyatlarında düşüş yaşandığını söyledi. Geçen yıllarda, bu dönemde Eskişehir'de boş daire bulmanın çok zor olduğunu ifade eden Karabıçak, "Geçen yıla kıyasla normalde bu aylarda boş daire bulmak söz konusu bile değildi. Kiralık bir daire daha akşam olmadan kiraya veriliyordu. Şu anda ise elimizde 10- 15 kiralık daire duruyor. Arz, talep yok. İlgi ve talep olmayınca ev sahipleri her sene artırdıkları kiraları düşürmek zorunda kaldılar. 1000- 1200 liralık evlere boş kalmaması için 800- 900 liraya kiracı aranıyor. Öğrencinin olmayışı hem bizim sektörümüzü hem de diğer sektörleri aşırı derecede etkiledi. Bu aslında bir yandan da iyi oldu. Çoğu ev sahipleri, öğrencileri burada okumaya gelen insan olarak değil de ticari gözle bakıyorlardı. Yüksek kira isteyen ev sahiplerine de iyi oldu bu. Öğrencinin kıymetini bazı ev sahipleri daha iyi anlayacak. Pandemi nedeniyle bu çocuklar buraya gelemiyor. Gelme amaçları burada okumak. Kapalı olan okula gelmeyecekleri için bu paraları talep etmek de etik değil. Çoğu ev sahibinin de bunu anlaması lazım" dedi.'EŞYALARINI ÇOK UCUZA SATMAK ZORUNDA KALIYORLAR'Öğrencilerin uzaktan eğitim nedeniyle kentten ayrılıyor olması ikinci el eşya piyasasını da vurdu. İkinci el eşya satıcısı Fatih Dursun, öğrencilerin boşalttıkları evlerdeki eşyalarını çok ucuza satmak zorunda kaldıklarını söyledi. Dursun, "Maalesef dünyada ve ülkemizde böyle bir salgın oldu. Okullar açılamıyor. Öğrenciler bu konuda mağdur. Biz eşyalarını satış yapamadığımız için alamıyoruz. Bu yüzden öğrenciler de çok düşük fiyata satmak zorunda kalıyorlar. Başka çareleri yok. Ev sahipleri de biraz sıkıştırıyor. Bir an önce evi devretmek zorundalar. Çünkü kira işliyor. Öğrenciler zor durumda. Geçen yıllarda yoğunluktan 3- 4 ekiple çalışıyorduk ama bu sene alış var, satış yok" şeklinde konuştu.

İkinci el eşya satıcılarından Yasin Çetin ise "Okulların açılmayacağı duyurulduktan sonra öğrenciler evlerini boşaltıp gidiyorlar. İleride nasıl olur bilemiyoruz. Şu anda işler durgun. Öğrenci eşyalarını alan da zararda, satan da zararda. Hiç kimseye faydası yok. Şu anda herkes evini boşaltıp gidiyor. Biz o eşyaları ucuza bile alsak satamadıktan sonra bir faydası yok. Bazen, evine dönecek parası yoktur, ihtiyacı vardır diye elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.