Öğrenciler Karnelerini Aldı
16.01.2026 12:34
Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de yarıyıl tatili dolayısıyla öğrencilere karneleri verildi.

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de yarıyıl tatiline başlayan öğrencilere karneleri törenlerle verildi.

Van genelindeki 1628 okulda 275 bin 816 öğrenci karne sevinci yaşadı.

İpekyolu ilçesindeki Özen Adalı Anadolu Lisesinde düzenlenen karne dağıtım törenine katılan Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı ve İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Candıroğlu, öğrencilere karnelerini verdi.

Sınıfları dolaşan, öğretmenlerle sohbet eden Balcı, öğrencilere kitap hediye ederek tatilde kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Hakkari

Halife Derviş Mahallesi'nde açılışı yapılan Yunus Emre İlk ve Ortaokulu'nda karne töreni düzenlendi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, yaptığı konuşmada, okul binasının açılışı ve çocukların karne sevincine ortak olmak için bir araya geldiklerini söyledi.

24 derslikli okulun yaklaşık 120 milyon lira maliyetle inşa edildiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"2023'te ihalesi gerçekleştirilmişti. Çok şükür okulumuz öngörülen zamanda bitirildi. İki kademeli 278 öğrenci eğitim görüyor. İnşallah devam eden yatırımlarla beraber eğitim altyapısı daha da güçlenecek. İlimizdeki tüm okulların karot numuneleri, onların depremsellik analizleri yapıldı. 2023'ten itibaren tüm okullarımızın yık-yap kapsamında yenilenme faaliyetleri başarıyla devam ediyor. İlimizdeki tüm eğitim kurumlarının depreme dayanıklı hale gelmesi konusunda büyük bir iradeyle, Bakanlığımızın önderliğinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Okulumuzun hayırlara vesile olmasını dilerim. Yarıyıla girecek tüm öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum."

Sınıfları gezerek öğrencilerin karne heyecanına ortak olan Çelik, öğretmenlerle de bir araya geldi.

Törene vali yardımcıları Tayyar Emre Mahmutoğlu ve Mehmet Faruk Saygın, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, şube müdürleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, öğrenci ve öğretmenler katıldı.

Bitlis

İl merkezi ve ilçelerde yarıyıl tatili dolayısıyla 95 bin 419 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Oya Havare İlkokulu'ndaki programa katılan Vali Ahmet Karakaya, sınıfları dolaşarak sohbet ettiği öğrencilere karnelerini verdi.

Öğrencilere tatilde kitap okumalarını tavsiye eden Vali Karakaya, öğretmenlerle de bir araya geldi.

Karakaya, AA muhabirine, il genelindeki 840 eğitim kurumunda 95 bin 419 öğrencinin karne aldığını söyledi.

Katıldıkları bu programla öğrencilerin sevincine ortak olduklarını ifade eden Karakaya, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 6 bin 270 öğretmenimiz de dönem arası tatile girecek. Çocuklarımız zorlu bir tempo içinde eğitim öğretim hayatlarına devam ettiler, çalıştılar ve başardılar. Fedakarca görev yapan öğretmenlerimiz, geleceğimizin teminatı yavrularımızı en iyi şekilde yetiştirmeye gayret etti. Aynı şekilde velilerimiz de çocuklarının eğitimi için çok ciddi fedakarlıklarda bulunuyor, çok önemli emekler veriyorlar. İnşallah bir sonraki dönem, bir öncekinden çok daha başarılı olacağımız bir süreç olur."

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ve şube müdürleri katıldı.

Muş

Muş genelinde 96 bin 800 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Milli Eğitim Vakfı Fatih İlkokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi.

Programa katılan Vali Avni Çakır, öğrencilerle sohbet etti, karnelerini dağıttı.

Çakır, basın mensuplarına, çocukların karne heyecanına ortak olduklarını söyledi.

İki haftalık tatil sürecinin başladığını belirten Çakır, şöyle konuştu:

"İlimizde 702 okulda 96 bin 800 öğrencimiz, bugün karnelerine kavuştu. Muş genelinde eğitim kurumlarımızın fiziki şartlar itibarıyla Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde olduğunu çok büyük bir keyifle söyleyebilirim. Çocuklarımızın en elverişli ortamlarda eğitim ve öğretimlerine faaliyetlerine devam etmesi için hem Bakanlık hem de Milli Eğitim Müdürlüğümüz olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çocuklarımız da yoğun bir süreci geride bıraktılar. Amacımız, geleceğimizin teminatı sevgili yavrularımızı çağın her türlü gereksinimleriyle donatıp geleceğe en iyi bir şekilde hazırlamak."

Törene İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, Şube Müdürü Nedim Öner ve veliler katıldı.

Kaynak: AA

