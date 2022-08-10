Öğrenciler matematiği eğlenerek öğreniyor - Son Dakika
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Öğrenciler matematiği eğlenerek öğreniyor

10.08.2022 14:28

Öğrenciler matematiği eğlenerek öğreniyor İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat: "Amacımız matematiği eğlenceli hale getirmek"NEVŞEHİR Nevşehir'de açılan Matematik atölyesi, öğrencilerin matematik bilimine ait ön yargılarını yıkmayı ve matematiksel kavramları oyunlar aracılığı ile farkına...

Öğrenciler matematiği eğlenerek öğreniyor

İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat: "Amacımız matematiği eğlenceli hale getirmek"

NEVŞEHİR Nevşehir'de açılan Matematik atölyesi, öğrencilerin matematik bilimine ait ön yargılarını yıkmayı ve matematiksel kavramları oyunlar aracılığı ile farkına varmadan öğrenilmesini hedefliyor.

Nevşehir Damat İbrahim Paşa Ortaokulu'nda açılan matematik atölyesinde; doğal sayılar, tam sayılar, kesirler, ölçme, örüntüler, veri işleme, simetri, geometrik şekiller, açılar, alan ve hacim gibi matematiksel kavramlar günlük hayat problemleri üzerinden, oyunlaştırma yöntemiyle işleniyor. Matematik atölyesinde kullanılan tüm materyaller okul öğretmenleri tarafından tasarlandı ve Nevşehir Meslek Lisesi atölyelerinde üretildi. Yaz kurslarına katılan öğrenciler matematik atölyesi sayesinde hem eğleniyor, hem de öğreniyor.

Kursa katılan Elif Ceren Özmen, "Okulumuzdaki matematik sınıfı çok güzel. Sınıfımızda zeka geliştirici oyunlar var. Okulumuzda açılan matematik sınıfı dersleri de konuları da pekiştirmek amaçlı çok iyi olduğunu düşünüyorum. LGS sınavı öncesi hem konuları pekiştiriyoruz hem de 8. Sınıfa hazırlanıyoruz. Yaz tatilindeki kurslar hem eğlenceli hem de verimli geçiyor" diye konuştu.

Matematik atölyesini inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat da, "Bakanlığımız tarafından başlatılan matematik seferberliği çerçevesinde ilimizde matematik atölyeleri kurmaya başladık. Materyalleri öğretmenlerimiz tasarladı ve Meslek Lisesinde üretimini yaptık. Matematik atölyelerini tüm okullarımızda kurmayı hedefliyoruz. Bu şekilde öğrencilerimiz hem eğlenecek hem de öğrenecek. Amacımız matematiği eğlenceli hale getirmek. Özellikle matematiği öğrenemeyen, orta ve alt durumdaki öğrencilerimiz için çok verimli olduğunu düşünüyorum. Nevşehir'i matematik ile ön plana çıkartmayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Matematik atölyelerinin kuruluş aşamasının da görev alan Matematik öğretmeni Kasım Vural ise, "Materyallerin üretilmesi, bakanlığa sunulması ve geri dönüşlerin alınması noktasında tüm süreç içerisinde yer aldım. Ürettiğimiz materyallerin öğrencilerin ilgi ve alakasının yanı sıra başarılarını artıracağını düşünüyoruz. Matematik materyalleri tasarlarken öğrencilerin ilgi ve alakasını çekebilecek materyaller olması, kullanışlı olması ve özgün olmasına gayret ettik. İnşallah yaptığımız materyaller okulumuzda ve ilimizde iyi işlere vesile olur. Öğrencilerimizin matematiğe ilgi ve alakası bu materyaller ile daha da arttı. Sınıf ortamının değişmesi, materyallerin farklı olması, ilgi ve alaka çekmesi öğrencilerin matematiğe bakış açısını değiştirdi. Özellikle alt ve orta düzey öğrencilerin daha fazla matematiği sevmelerine sevk etti" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

milli eğitim bakanlığı, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrenciler matematiği eğlenerek öğreniyor - Son Dakika

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