Öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika

Malatya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da öğrenciler Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verildi.

Malatya'da lise öğrencileri, okul bahçesinde marşlar okuyup koreografiyle "Bahar Kalkanı" yazdı ve Türk bayrağı açtı.

Okulun tarih öğretmeni Hatice Tül Kübra Farımaz, öğrencilerin "Bahar Kalkanı Harekatı'na biz de destek vermek istiyoruz" talebi üzerine harekete geçerek böyle bir çalışmaya imza attıklarını söyledi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri ise Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için hatim indirdi.

Fakültede düzenlenen "Bahar Kalkanı Şehitlerini Yad Ediyorum" programı kapsamında Kur'an-ı Kerim okundu.

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celil Abuzar'in şehitliğin anlam ve önemine ilişkin konuşmasının ardından üniversite öğrencileri, Bahar Kalkanı Harekatı şehitleri için indirilen hatimlerin duasını yaptı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde Şehit Niyazi Ergüven İlkokulu Öğretmeni Mehmet Kama, İdlib şehitlerinin isimlerinin yazıldığı kağıtları öğrencilere dağıttı. Kama, daha sonra şehitler için yoklama aldı. Öğretmenlerinin şehitlerin isimlerini tek tek okuması üzerine öğrenciler de "burada" diyerek karşılık verdi.

Daha sonra İstiklal Marşı'nı okuyan öğrenciler, okulun bahçesinde koreografiyle "İdlib" yazıp Türk bayrağı açtı. Etkinlikte tüm şehitler için dua edildi.

Okulu Müdürü Abdullah Ergüven, yaptığı açıklamada, düzenledikleri etkinlikle şehitleri bir kez daha yad ettiklerini söyledi.

Öğrencileri ve öğretmenini kutlayan Ergüven, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ordumuzu Allah'ım her daim muzaffer eylesin. Tüm şehitlerimizin mekanları cennet olsun inşallah." dedi.

Öğretmen Mehmet Kama da öğretmen ve öğrenciler olarak İdlib'deki hain saldırıya sessiz kalmayarak böyle bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek kahraman şehitlere Allah'tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı diledi.

Adıyaman

Adıyaman'da lise öğrencileri, Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek amacıyla bin 200 metrekarelik dev Türk bayrağıyla koreografi yaptı.

Spor Lisesi öğrencileri, Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek olmak için okul bahçesinde toplanarak bin 200 metrekare dev Türk bayrağı açtı. Öğrenciler, giydikleri kırmızı-beyaz tişörtleriyle koreografi sırasında asker selamı verdi.

Spor Lisesi Müdürü İbrahim Murat Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, harekata destek olmak istediklerini söyledi.

Öğrencilere vatan, bayrak ve ezan bilinci oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Aksoy, "Devletimizin her zaman yanındayız. Harekatı sonuna kadar destekliyoruz. Bu anlamda okulumuzun bahçesinde bin 200 metrelik dev Türk bayrağı hazırladık. 500 öğrenci ile kısa süre içerisinde koreografi oluşturduk. İnşallah bir daha şehidimiz olmaz. Gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Bu harekat inşallah kısa süre içerisinde ülkemizin lehine sonuçlanır." diye konuştu.

Öğrencilerden Nisanur Erlale ise harekata destek amacıyla 500 arkadaşıyla Türk bayrağı açtıkları ifade etti.

Öğrencilerden Muhammed Emin Can ise şehitlere üzüldüklerini belirterek harekata sonuna kadar destek verdiklerini dile getirdi.