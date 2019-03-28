Son Dakika Haberleri: Öğrencilerin Kütüphane Haftası Etkinlikleri Devam Ediyor

Öğrencilerin Kütüphane Haftası Etkinlikleri Devam Ediyor

30 dakika önce

Elazığ Belediyesi tarafından hizmete sunulan Mehmet Akif Ersoy Semt Kütüphanesi'ni ziyaret ettiler.

Öğrencilerin Kütüphane Haftası Etkinlikleri Devam Ediyor, System.String[]

Teknoloji çağının dezavantajlarını bir nebzede olsa azaltmak ve Öğrencilerin kitaplarla daha yakından ilgilenmesine imkân sunmak için kütüphaneye geldiklerini kaydeden Cumhuriyet Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görevli Öğretmen Gazel Çiftçi, belediyenin hizmete sunduğu semt kütüphanesinin çok faydalı bir hizmet olduğunu kaydetti.

Semt kütüphanesinin kitap okuma oranlarına olumlu katkı sunacağını kaydeden İmam Hatip öğrencisi Yasemin Kaya ise kütüphaneye sık sık gelmeye çabaladıklarını belirtti. Öğrenci Yağmur Usal da kendi ufuklarını ve dünyaya bakış açılarını genişleten kitaplar okumayı tercih ettiğini, bu kitapların da kütüphanede mevcut olduğunu ve bu imkândan ziyadesiyle faydalandıklarını ifade ederek Elazığ Belediyesi'ne teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:42 Kaynak: Bültenler

Elazığ, Güncel
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