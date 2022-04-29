Öğretim görevlisi, dolandırıcıların sosyal medya paylaşımına inandı 10 bin lirasını kaptırdı - Son Dakika
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Öğretim görevlisi, dolandırıcıların sosyal medya paylaşımına inandı 10 bin lirasını kaptırdı

29.04.2022 14:31
Öğretim görevlisi, dolandırıcıların sosyal medya paylaşımına inandı 10 bin lirasını kaptırdı

Bolu'da dolandırıcıların çaldıkları sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşıma inanan öğretim görevlisi, 10 bin lira dolandırıldı.

Bolu'da dolandırıcıların çaldıkları sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşıma inanan öğretim görevlisi, 10 bin lira dolandırıldı. Duruşmadaki ifadesinde üzgün olduğunu söyleyen öğretim görevlisi, "Burada sizin karşınızda olmaktan çok üzgünüm. Akıllı davranıp kanmamam gerekirdi" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışan S.C. (41) isimli kadın, arkadaşının sosyal medya hesabı üzerinde yapılan, "Merhabalar yapmış olduğum yatırımı 2 defa yaptım ve tekrar kazanç elde ettim. Emeği geçen T.'ye ve ekibine teşekkür ederim" şeklinde paylaşımı görerek kendisi de para kazanmak için paylaşımın yapıldığı hesapla iletişime geçti. S.C. iletişime geçtiği kişinin banka hesabına 10 bin lira para yatırdı. Daha sonra kendisine yatırımı karşılığında 118 bin lira kazandığı, ancak 18 bin lira daha para yatırması gerektiği söylendi. Dolandırıldığını anlayan ve 18 bin lirayı yatırmayan S.C., emniyete giderek şikayetçi oldu. Banka hesapları üzerinde yapılan incelemelerde Mersin'de bir çay ocağında garsonluk yapan 20 yaşındaki K.S. gözaltına alındı. K.S. hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

"Bin 500 lira karşılığında hesap kartımı verdim"

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz olarak yargılanan K.S., SEGBİS sistemiyle katıldığı duruşmada, olayla bir ilgisinin bulunmadığını belirterek, "Çay ocağından tanıdığım ve soyadlarını bilmediğim H. ile E. isimli iki kişi benim aile durumunun iyi olmadığını biliyorlardı. Benden 5 tane banka hesap kartı ile hesaplarımın şifrelerini vermem karşılığı bin 500 lira para verdiler. Hesap kartım onların elindeydi. Bu suçu onlar işledi. Şayet mağdur hanım kabul ederse zararını gidermek istiyorum. Bana 3-4 ay müsaade edin" dedi.

"Akıllı davranıp kanmamam gerekirdi"

10 bin lirası dolandırılan öğretim görevlisi S.C. ise savunmasında "Arkadaşımın sosyal medya hesabından, 'Merhabalar yapmış olduğum yatırımı 2 defa yaptım ve tekrar kazanç elde ettim. Emeği geçen T.'ye ve ekibine teşekkür ederim' paylaşımını görünce ben de kazanmak istedim. T.'nin numarasını isteyerek kendisiyle whatsapp üzerinden görüşme yaptım. Yatırım yapmam için ilk etapta 10 bin lira yatırmamı istedi. Hemen hesabına 10 bin lira yatırdım. Ardından O. isimli birisi bana geri dönüş yaparak yatırmış olduğum paranın karşılığında 118 bin lira kazandığımı söyleyerek, 18 bin lira daha yatırmamı isteyince şüphelendim. 18 bin lirayı yatırmadım. Sonradan öğrendim ki arkadaşımın sosyal medya hesabı çalınmış. Hemen emniyete giderek şikayetçi oldum. Bu olay bir anlık boşluğuma geldi. Burada sizin karşınızda olmaktan çok üzgünüm. Akıllı davranıp kanmamam gerekirdi. Paramın iade edilmesini istiyorum" diye konuştu.

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Öğretim Görevlisi, Medya, Banka, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Öğretim görevlisi, dolandırıcıların sosyal medya paylaşımına inandı 10 bin lirasını kaptırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Öğretim görevlisi, dolandırıcıların sosyal medya paylaşımına inandı 10 bin lirasını kaptırdı - Son Dakika
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