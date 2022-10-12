Öğretmen şiddetine maruz kalan otizmli çocuğun annesi gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika
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Öğretmen şiddetine maruz kalan otizmli çocuğun annesi gözyaşlarına hakim olamadı

12.10.2022 09:04

Öğretmen şiddetine maruz kalan otizmli çocuğun annesi gözyaşlarına hakim olamadı Şiddete uğrayan otizmli çocuğun annesi Güley şirin: "Bir anne bunu nasıl yapar?

Öğretmen şiddetine maruz kalan otizmli çocuğun annesi gözyaşlarına hakim olamadı

Şiddete uğrayan otizmli çocuğun annesi Güley şirin:

"Bir anne bunu nasıl yapar? Serbest bırakılan öğretmenin de ceza almasını istiyorum"

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde anaokulunda görevli iki öğretmenin şiddet uyguladığı iddia edilen otizmli öğrencinin annesi Gülay Şirin, serbest bırakılan öğretmen için "Onun çocuğu küçük olduğu için serbest bırakılmış ama benim çocuğuma nasıl yapar? Bir anne bunu nasıl yapar? En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

Gazi Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir anaokulunda yaşanan olayda edinilen bilgiye göre, öğretmen Selen K.Ç., özel öğretim sınıfında öğrenim gören otizmli 6 yaşındaki D.D.Ş isimli öğrenciye şiddet uyguladı. İddiaya göre, şiddet anında S.K.Ç.'nin yanında bulunan Ö.D.Y. isimli başka öğretmen ise D.D.Ş.'ye bağırıp çağırdı. Olayı fark eden ve yaşananları kameraya kaydeden başka bir öğretmen ise, görüntüleri D.D.Ş.'nin ailesine izletti. Görüntüler karşısına neye uğradığını şaşıran aile, hastaneye gidip darp raporu aldı. Ardından emniyete başvuran aile, her iki öğretmenden de şikayetçi oldu. Yaşanan olayla ilgili idari işlem başlatan Antalya Valiliği Selen K.Ç. ve Ö.D.Y. isimli kadın öğretmenleri açığa aldı. Polis tarafından gözaltına alınan Selen K.Ç. ve Ö.D.Y., karakoldaki işlemlerinin ardından Gazipaşa Adliyesi'ne sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan Selen K.Ç. tutuklanırken 7 aylık bebeği olan Ö.D.Y., serbest bırakıldı.

Anneden tüyleri ürperten iddialar

Kızına uygulanan şiddet görüntülerini izledikten sonra şikayetçi olan anne Gülay Şirin, İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Kızı ile birlikte her sabah okula gittiğini ve çıkışına kadar okul bahçesinde beklediğini ifade eden anne Şirin, öğretmenlerin iyi göründüğünü söyledi. Çocuğunun durumunu öğretmenlere her sorduğunda 'Gayet iyi, güzel ' cevabı aldığını belirten Şirin, "Okullar açıldıktan sonra iki gün iyi davranmışlar, sonraki günler işkence yapmışlar. Her yaptıkları videolarda görünüyor. Çocuğum her geldiğinde ağlardı. Bende düzgün eğitim alabilmesi için güvendim. Benim tek kusurum güvenmek. Öğretmenler sesini bana duyurmaması için çocuğumu ağzına peçete sokuyorlarmış. Cezalandırılmasını istiyorum. Videolar bana geldiğinde gittim, suç duyurusunda bulundum. Gereği yapıldı. İkisi de tutuklandı derken,diğeri çıkmış. Orada çocuğumun ayaklarından bağlıyorlarmış, yere atıp, fırlatıyorlarmış" dedi.

"Bir anne bunu nasıl yapar?"

Serbest bırakılan öğretmenin de en ağır cezayı almasını istediğini belirten anne Şirin, "Çocuğu var diye sarbast bırakmışlar. Videoları görünce neye uğradığımı şaşırdım. Bağırmaya başladım, ne yapacağımı bilemedim. Karakola gittim. Çok güzel ilgilendiler. Tutuklandılar, çok iyi diyordum. Dün Kaymakam, Milli Eğitim Müdürü ziyarete gelip 'Bu çocuk bizim' dediler. Ama bugün çıkınca ben şoke oldum. Nasıl çıkar? Onun çocuğu küçük olduğu için çıkartılmış ama benim çocuğuma nasıl yapar? Bir anne bunu nasıl yapar? En ağır cezayı almasını istiyorum. Ceza alması bile benim çocuğumun bozulan psikolojisini geri getiremez" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Gazipaşa, Antalya, Gülay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Öğretmen şiddetine maruz kalan otizmli çocuğun annesi gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Öğretmen şiddetine maruz kalan otizmli çocuğun annesi gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika
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